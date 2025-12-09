Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 Dec 2025 9:45 AM IST
    9 Dec 2025 9:45 AM IST

    ഫോ​ർ​മു​ല 1 വേ​ൾ​ഡ് ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്നോ; ​റി​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് രാ​ജ്യം

    • കി​രീ​ട നേ​ട്ട​ത്തി​ന് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചു
    ഫോ​ർ​മു​ല 1 വേ​ൾ​ഡ് ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്നോ; ​റി​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് രാ​ജ്യം
    1- ഫോ​ർ​മു​ല 1 വേ​ൾ​ഡ് ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീ​ം, 2-സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് ബി.​ഐ.​സി​യി​ലെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഓ​റ​ഞ്ച് വെ​ളി​ച്ചം പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: 2025ലെ ​ഫോ​ർ​മു​ല 1 വേ​ൾ​ഡ് ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ മ​ക്ലാ​ര​ന്‍റെ ഡ്രൈ​വ​ർ ലാ​ൻ​ഡോ നോ​റി​സി​ന്‍റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് രാ​ജ്യം. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്‍റ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഓ​റ​ഞ്ച് നി​റ​ത്തി​ൽ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചാ​ണ് രാ​ജ്യം സ​ന്തോ​ഷം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ യാ​സ് മ​റീ​ന സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഇ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ ​കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി


    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടാ​യ മും​ത​ല​കാ​ത്താ​ണ് മ​ക്ലാ​ര​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ. കീ​രീ​ട നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​ക്കും രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ൾ, ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ യാ​സ് മ​റീ​ന സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫോ​ർ​മു​ല 1 എ​ത്തി​ഹാ​ദ് എ​യ​ർ​വേ​സ് അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ​യി​ലെ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നോ​റി​സ് ച​രി​ത്ര​വി​ജ​യം കു​റി​ച്ച​ത്. സിം​ഗ​പ്പൂ​രി​ൽ ക​ൺ​സ്ട്ര​ക്ടേ​ഴ്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ടി​യ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് കി​രീ​ടം കൂ​ടി സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ, 27 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ മ​ക്ലാ​ര​ൻ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഡ​ബി​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ചെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യാ​ണ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രീ​യി​ൽ മാ​ക്സ വെ​സ്റ്റ​പ്പ​ൻ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും മ​ക്ലാ​ര​ന്‍റെ മ​റ്റൊ​രു ഡ്രൈ​വ​റാ​യ ഓ​സ്കാ​ർ പി​യ​സ്ട്രി ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത നോ​റി​സ് നേ​ടി​യ 15 പോ​യ​ന്റു​ക​ളോ​ടെ ആ​കെ ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ 423 പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് ലോ​ക ഡ്രൈ​വേ​ഴ്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് കി​രീ​ടം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. 421 പോ​യ​ന്‍റു​ക​ളാ​ണ് മാ​ക്സി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ച​രി​ത്ര​നേ​ട്ട​ത്തി​ൽ, കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. മ​ക്ലാ​ര​ന്റെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗോ​ള മോ​ട്ടോ​ർ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് രം​ഗ​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സ്ഥാ​നം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മും​ത​ല​ക​ത്ത് ഹോ​ൾ​ഡി​ങ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും ധ​ന​കാ​ര്യ, ദേ​ശീ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മ​ക്ലാ​ര​ൻ എ​ഫ് വ​ൺ ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി നേ​രി​ട്ട് സാ​ക്ഷ്യം​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി റേ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ റാ​ശി​ദ് അ​ൽ മ​ക്തൂം, യു.​എ.​ഇ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ കോ​ട​തി മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മ​ൻ​സൂ​ർ ബി​ൻ സാ​യി​ദ് അ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

