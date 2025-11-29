Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 8:41 AM IST

    ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ ലാൽചന്ദ് ഗജ്രിയ അന്തരിച്ചു

    അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ
    ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ മുൻ ചെയർമാൻ ലാൽചന്ദ് ഗജ്രിയ അന്തരിച്ചു
    ലാ​ൽ​ച​ന്ദ്

    ഗ​ജ്രി​യ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ആ​ദ​ര​ണീ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രാ​ളും മു​ൻ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി​രു​ന്ന ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ഗ​ജ്രി​യ​യു​ടെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. സ​മൂ​ഹ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ച​ഞ്ച​ല​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ​യും ഉ​ദാ​ര​ത​യു​ടെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​റ പാ​കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​മു​ള്ള നേ​താ​വി​നെ​യാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. 1973 ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ 1974 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ വ​രെ​യാ​ണ് ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ഗ​ജ്രി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​ത്. ഭ​ര​ണ​കാ​ല​ത്ത്, നി​ര​വ​ധി വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ച് സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ക്ഷീ​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ​രേ​ത​നാ​യ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഔ​ദാ​ര്യ​പൂ​ർ​വം സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത ഈ​സ ടൗ​ണി​ലെ ഭൂ​മി​യി​ൽ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശ്ര​മം ഗ​ണ്യ​മാ​യി സ​ഹാ​യ​ക​മാ​യി.

    സ്‌​കൂ​ൾ പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന്റെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഓ​ർ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​രാ​ധ​ന​യോ​ടെ​യും ആ​ദ​ര​വോ​ടെ​യും ഓ​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പേ​രാ​ണ് ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ഗ​ജ്രി​യ​യു​ടേ​ത്. ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​മൊ​ഴി​ഞ്ഞ ശേ​ഷ​വും ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ഗ​ജ്രി​യ​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ന് ല​ഭി​ച്ചു.

    2025 ജ​നു​വ​രി 23ന് ​ഈ​സ ടൗ​ൺ കാ​മ്പ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ലാ​റ്റി​നം ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ബാ​ബു കേ​വ​ൽ​റാം, നെ​വി​ൻ മെ​ഗ്‌​ചി​യാ​നി എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സി​ന​സ് നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും മ​നു​ഷ്യ​സ്‌​നേ​ഹി​ക​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ന്ന് ഒ​പ്പം ചേ​ർ​ത്തു. 2019ൽ ​അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ജൂ​നി​യ​ർ കാ​മ്പ​സി​ലേ​ക്ക് 20 സ്മാ​ർ​ട്ട് ടി.​വി സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തു. ഇ​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പു​രോ​ഗ​തി​യോ​ടു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വീ​ണ്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ഗ​ജ്രി​യ ഒ​രു മാ​തൃ​കാ​പ​ര​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്റെ വേ​രു​ക​ളു​മാ​യി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബി​സി​ന​സ് പാ​ര​മ്പ​ര്യം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ത്ത ഒ​രു നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സാ​മൂ​ഹി​ക​ക്ഷേ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി​യ പി​ന്തു​ണ, സ​മൂ​ഹ​സേ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​ത​ത്തെ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു. ലാ​ൽ​ച​ന്ദ് ഗ​ജ്രി​യ​യു​ടെ വി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ അ​നു​ശോ​ച​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

