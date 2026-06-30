ബഹ്റൈൻ മുൻ പ്രവാസി അബ്ദുൽ അസീസ് നിര്യാതനായി

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Posted Ondate_range 30 Jun 2026 12:45 PM IST
Updated Ondate_range 30 Jun 2026 12:45 PM IST
ബഹ്റൈൻ മുൻ പ്രവാസി അബ്ദുൽ അസീസ് നിര്യാതനായിtext_fields
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News Summary - Former Bahraini expatriate Abdul Aziz passes away
മനാമ: ബഹ്റൈൻ മുൻ പ്രവാസിയും തൃശ്ശൂർ ചേർപ്പ് ചെറുചേനം സ്വദേശിയുമായ അബ്ദുൽ അസീസ് (68) നാട്ടിൽ നിര്യാതനായി. 43 വർഷത്തെ നീണ്ട പ്രവാസജീവിതത്തിന് ശേഷം 2024ലാണ് അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. ബഹ്റൈനിലെ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട്സ് സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ കേന്ദ്ര സമിതി അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭാര്യ: ശാഹിദ അസീസ്. മക്കൾ: അജ്മൽ അസീസ്, ആദില അസീസ്. മരുമക്കൾ: ഫസ്ന ഉസ്മാൻ, ഫഹദ് ശംസുദ്ദീൻ.
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