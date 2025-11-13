Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:45 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:45 AM IST

    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ചാ​ൽ 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്; ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്

    ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം
    വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​ച്ചാ​ൽ 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ്; ശ​ക്ത​മാ​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്
    മ​നാ​മ: ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ പോ​ലും ക​ടു​ത്ത നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നും പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ നി​ന്ന് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി വി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഹി​ദ്ദ് പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ മേ​ധാ​വി കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ഉ​സാ​മ ബ​ഹാ​ർ അ​ടു​ത്തി​ടെ 'അ​ൽ അ​മാ​ൻ' എ​ന്ന സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ് വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്റെ ഗൗ​ര​വം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ളോ, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളോ, ഒ​പ്പു​ക​ളോ മാ​റ്റു​ന്ന​ത് ഒ​രു ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​മാ​ണ്, അ​ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​വു​മാ​ണ്. ശി​ക്ഷാ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ 270ാം വ​കു​പ്പ് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മോ സ്വ​കാ​ര്യ​മോ ആ​യ രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ വ​രു​ത്തു​ന്ന ഏ​ത് മാ​റ്റ​വും വ്യാ​ജ​രേ​ഖ ച​മ​യ്ക്ക​ലാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ബ​ഹാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു രേ​ഖ വ്യാ​ജ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യോ, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ രേ​ഖ അ​റി​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ശി​ക്ഷ ഒ​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന് ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഒ​രു ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​യി​ൽ ന​മ്പ​റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ക​യോ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക​യോ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ക, രേ​ഖ​യു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ഉ​ട​മ അ​ല്ലാ​ത്ത ഒ​രാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ ഒ​പ്പ് ചേ​ർ​ക്കു​ക, മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പു​റ​മെ, ഒ​രു രേ​ഖ​യെ പ​ക​ർ​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം വ്യാ​ജ​രേ​ഖാ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​മെ​ന്നും ഇ​ത് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ശി​ക്ഷാ​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    ഒ​രൊ​റ്റ ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പോ​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യാ​ജ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഒ​രു​ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണോ എ​ന്നു​ള്ള​ത് പ്ര​ശ്ന​മ​ല്ല, അ​തൊ​രു കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    ജോ​ലി​ക്ക് പോ​കാ​തി​രി​ക്കാ​നോ പ​രീ​ക്ഷ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നോ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ജീ​വി​തം ത​ന്നെ മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​ര​ത്തെ, രോ​ഗി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി വ്യാ​ജ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ക്ക് ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഒ​രു വ​ർ​ഷം ത​ട​വും 1000 ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ്വ​ന്തം മ​ര​ണ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് വ്യാ​ജ​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി ലൈ​ഫ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് തു​ക ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക്ക് 10 വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച സം​ഭ​വ​വും അ​ടു​ത്തി​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    Forging a fake ID card can lead to imprisonment of up to 10 years; Police issue a strong warning
