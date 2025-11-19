Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 1:24 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 1:24 PM IST

    ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി വി​ദേ​ശി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ​ക്ക് ആ​കെ 1.4 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ മൂ​ല്യം
    ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി വി​ദേ​ശി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: 1.4 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ വി​പ​ണി​മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഒ​മ്പ​ത് കി​ലോ​യി​ല​ധി​കം വ​രു​ന്ന മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രാ​യ നി​ര​വ​ധി വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ക്രി​മി​ന​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സ് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ് വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര തി​ര​ച്ചി​ലു​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത് പ്ര​തി​ക​ളെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​മാ​യി. പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ വ​സ്തു​ക്ക​ളും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കേ​സു​ക​ൾ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലും പ്ര​തി​രോ​ധ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന ഘ​ട​ക​മാ​യി തു​ട​രു​മെ​ന്ന് ക്രി​മി​ന​ൽ മീ​ഡി​യ ഡി​വി​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്തു​മാ​യോ വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യോ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഹോ​ട്ട്‌​ലൈ​ൻ 996 വ​ഴി​യോ, പ്ര​ധാ​ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റാ​യ 999 വ​ഴി​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 996@interior.gov.bh എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​യോ അ​ധി​കൃ​ത​രെ അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ താ​മ​സ​ക്കാ​രോ​ടും പൗ​ര​ന്മാ​രോ​ടും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി​ത്ത​ന്നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

