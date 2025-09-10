Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:00 AM IST

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ടു​ത്തെ​റി​ഞ്ഞു; വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ടു​ത്തെ​റി​ഞ്ഞു; വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ
    cancel

    മ​നാ​മ: ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ നീ​ന്ത​ൽ​ക്കു​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​ട്ടി​ക​ളെ എ​ടു​ത്തെ​റി​ഞ്ഞ​തി​ന് വി​ദേ​ശി പൗ​ര​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ. സൗ​ദി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പൗ​ര​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു പ്ര​തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യാ​ണ് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കി എ​ന്ന കു​റ്റ​ത്തി​നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ശി​ക്ഷ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഇ​യാ​ളെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തു​മെ​ന്നും കോ​ട​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ​ക്ക് പ​ക​രം മ​റ്റ് ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന പ്ര​തി​യു​ടെ അ​പ്പീ​ൽ സു​പ്രീം ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ത​ള്ളി​യി​രു​ന്നു. സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം, വീ​ട്ടു​ത​ട​ങ്ക​ൽ, പു​ന​ര​ധി​വാ​സം, പ​രി​ശീ​ല​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ബ​ദ​ൽ ശി​ക്ഷ​ക​ൾ.

    മ​ദ്യ​പി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ്ര​തി കു​ട്ടി​ക​ളു​മാ​യി ക​ളി​ച്ച​ത്. ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ പൂ​ളി​ന്റെ ആ​ഴം കു​റ​ഞ്ഞ ഭാ​ഗ​ത്ത് ഇ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ഇ​യാ​ൾ നാ​ല് കു​ട്ടി​ക​ളെ പൂ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ടു​ത്തെ​റി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ൽ നാ​ല് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഒ​രു കു​ട്ടി​ക്ക് നീ​ന്താ​ൻ അ​റി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങി​പ്പോ​യി. തു​ട​ർ​ന്ന് പ്ര​തി ത​ന്നെ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ചാ​ടി കു​ട്ടി​യെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സ​മ്മ​ത​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് പ്ര​തി അ​വ​രെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രെ​യാ​യി പൂ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​റി​ഞ്ഞ​തെ​ന്നാ​ണ് ദൃ​ക്‌​സാ​ക്ഷി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കി​യെ​ന്ന കു​റ്റം ഇ​യാ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ഇ​യാ​ളെ കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:imprisonmentforeignerBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Foreigner sentenced to three months in prison for taking children to a swimming pool in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X