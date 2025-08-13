Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 11:49 AM IST

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചു; പ​ത്ത് പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി

    അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ താ​മ​സി​പ്പി​ച്ചു; പ​ത്ത് പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് കോ​ട​തി
    മ​നാ​മ: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ജോ​ലി​ക്ക് വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്‌​ത കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് ബ​ഹ്റൈ​നി​ക​ളും എ​ട്ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ത്ത് പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ച് ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി.

    പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് മു​ത​ൽ മൂ​ന്ന് മാ​സം വ​രെ ത​ട​വും പി​ഴ​യു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ. ശി​ക്ഷാ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം പ്ര​വാ​സി പ്ര​തി​ക​ളെ രാ​ജ്യ​ത്തു​നി​ന്ന് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. ബ​ഹ്റൈ​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ൾ അ​ഞ്ച് ഏ​ഷ്യ​ൻ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​രെ മ​ണി​ക്കൂ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്ക് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച​താ​യി നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട്, റെ​സി​ഡ​ൻ​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സി​ൽ നി​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക്ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ല​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് കേ​സി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. മ​റ്റ് മൂ​ന്ന് ഏ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ഇ​ത് ചെ​യ്‌​ത​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക​യും പ്ര​തി​ക​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്‌​തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​വ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത് വി​ചാ​ര​ണ​ക്കാ​യി കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ​രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ഈ ​വി​ധി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

