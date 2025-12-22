Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Dec 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Dec 2025 10:48 AM IST

    ഫു​ട്ബാ​ള്‍ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ന് വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം

    ഫു​ട്ബാ​ള്‍ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ന് വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഇ​സ്‍ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ സ​യ്‌​റോ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ള്‍ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പ് സീ​സ​ന്‍ നാ​ലി​ന് വ​ര്‍ണാ​ഭ​മാ​യ തു​ട​ക്കം. സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ല്‍ അ​ഹ​ലി സ്പോ​ര്‍ട്സ് ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യ​ഭ്യാ​സ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക ഡോ. ​ഷെം​ലി പി. ​ജോ​ണ്‍ മു​ഖ്യാ​ഥി​തി​യാ​യി. സു​ഹൈ​ല്‍ മേ​ല​ടി, റ​ഫീ​ഖ് മ​ല​ബാ​ര്‍ ഗോ​ള്‍ഡ്‌ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ നേ​ര്‍ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. റ​ഫാ​ന്‍ സി​റാ​ജ് വ​ര​ച്ച അ​തി​ഥി​ക​ളു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റി.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഹം​സ മേ​പ്പാ​ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി​രു​ന്നു. നൂ​റു​ദ്ദീ​ന്‍ ശാ​ഫി സ​ഫീ​ര്‍ ക​ണി​യാം​ക​ണ്ടി, സ​ലീ​ന റാ​ഫി, ബ​ഷീ​ര്‍ മാ​ത്തോ​ട്ടം, ജ​ന്‍സീ​ര്‍ മ​ന്ന​ത്ത്, ആ​ഷി​ഖ് പ​യ്യോ​ളി, ഫാ​സി​ൽ കു​ന്ന​തേ​ട​ത്, നൗ​ഷാ​ദ് അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, ഷ​മീ​ർ പ​യ്യോ​ളി, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഷ​മീം, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, റ​ഹ്മ​ത്ത​ലി, നാ​ജി​യ, ഹ​സീ​ന, ലു​ബൈ​ബ, ഫെ​ബി​ൻ, ഇ​സ്മ​ത്, റൂ​ബി, ബ​ഷീ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ഫൈ​സ​ൽ, ആ​ഷി​ക, അ​യ്ഷ യു​സ്‌​റ, ഹാ​റൂ​ൺ, മു​ബ്നി​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. സി​റാ​ജ് മേ​പ്പ​യൂ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും ക്യാ​മ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മും​നാ​സ് ക​ണ്ടോ​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ണ ആ​ങ്ക​റി​ങ് നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

