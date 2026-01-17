Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:15 PM IST

    ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ, സൈ​റോ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ് ലാ​ഹി സെ​ന്റ​ർ, സൈ​റോ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫു​ട്ബാ​ൾ കോ​ച്ചി​ങ് ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യും ‘ഷി ​മെ​ഡി​ക് ട്രെ​യി​നി​ങ് സെ​ന്റ​ർ ’ സ്ഥാ​പ​ക​യു​മാ​യ ഹു​സ്നി​യ അ​ലി ക​രീ​മി സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മീ​ഡി​യ​യു​ടെ അ​തി​പ്ര​സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞി​ല്ലാ​താ​കു​ന്ന ബാ​ല്യ​വും കൗ​മാ​ര​വും ഫു​ട്ബോ​ൾ പോ​ലു​ള്ള കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ​മൂ​ഹം മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങേ​ണ്ട​തി​ന്റെ അ​നി​വാ​ര്യ​തയെക്കുറിച്ച് അ​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ലേ​ഡീ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്മി​ത ജെ​ൻ​സ​ൺ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.മ​ജീ​ദ് തെ​രു​വ​ത്ത്, സ​യ്യി​ദ് ഹ​നീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു​സം​സാ​രി​ച്ചു.

    സൈ​റോ അ​ക്കാ​ദ​മി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സി​റാ​ജ് മേ​പ്പ​യൂ​ർ, വീ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. ജെ.​കെ.​എ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഷോ​ട്ടോ ജു​കു സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മാ​സ്റ്റ​ർ ല​ത്തീ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ആ​ഷി​ഖ് (വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ -ട്രെ​യ്നി​ങ് ക്യാ​മ്പ് ), നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഷാ​ഫി, ഫാ​സി​ൽ, ജ​ൻ​സീ​ർ, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ഷ​മീ​ർ, ബ​ഷീ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം, ബ​ഷീ​ർ മാ​ത്തോ​ട്ടം, അ​ബ്ദു​ല്ല (ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്), മു​ബ്നി​സ്, നാ​ജി​യ, ഹ​സീ​ന, ഇ​സ്മ​ത്, ഫെ​ബി​ൻ, റൂ​ബി, ലു​ബൈ​ബ, സ​ലീ​ന റാ​ഫി, ഫൈ​സ​ൽ, ആ​ഷി​ക എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ക​ടി​യ​ങ്ങാ​ട്, ശ​രീ​ഫ്, സ​വാ​ദ്, ഷ​മീം, മു​ജീ​ബ്, ഹ​മീ​ദ് വ​യ​നാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ത​ട്ടു​ക​ട നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഉ​പ​ഹാ​രം ഫെ​ബി​ൻ, റ​ഫ്ഹാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മും​നാ​സ് ക​ണ്ടോ​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ഫീ​ർ കെ.​കെ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

