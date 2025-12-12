Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    12 Dec 2025 11:07 AM IST
    12 Dec 2025 11:07 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ സൂ​ചി​ക 2025; ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    70.3 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റു പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യ​ത്
    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ സൂ​ചി​ക 2025; ജി.​സി.​സി​യി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: വേ​ൾ​ഡ് പോ​പു​ലേ​ഷ​ൻ റി​വ്യൂ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025 അ​റ​ബ് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ആ​റാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ദേ​ശീ​യ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ രാ​ജ്യം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പു​രോ​ഗ​തി​യു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വ്, ക​രു​ത​ൽ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത, വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 12 അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യാ​ണ് സൂ​ചി​ക വി​ല​യി​രു​ത്തി​യ​ത്. 70.3 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മ​റ്റു പ​ല രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്നി​ലാ​ക്കി​യ​ത്. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ർ​ഷി​ക-​ഭ​ക്ഷ്യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​ൻ​വെ​ന്റ​റി, സ്റ്റോ​ക്ക് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നേ​ടി​യ വി​ജ​യ​മാ​ണ് ഈ ​റാ​ങ്കി​ങ് എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    യു.​എ.​ഇ 75.2, ഖ​ത്ത​ർ 72.4, ഒ​മാ​ൻ 71.2, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 70.3, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ 69.9, ജോ​ർ​ഡ​ൻ 66.28 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് പോ​യ​ന്‍റ് നി​ല. യ​മ​നും സു​ഡാ​നു​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ സ്കോ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭ​ക്ഷ്യ-​കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി സ​മീ​പ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ​ല​മാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഈ ​മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം.

    ഇ​ത് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​രോ​ധ​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​തും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ ഭ​ക്ഷ്യ ആ​വാ​സ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കു​ന്നു.

