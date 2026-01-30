Begin typing your search above and press return to search.
    2025ലെ ​ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ; പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത് 4.92 ല​ക്ഷം ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    2025ലെ ​ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ; പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത് 4.92 ല​ക്ഷം ട​ൺ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ
    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 78,000 ട​ൺ മാം​സം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2025ൽ ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത് 4,92,000 ട​ൺ കാ​ർ​ഷി​ക-​മൃ​ഗ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ. പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി, കാ​ർ​ഷി​ക കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദേ​ശം 1,74,000 ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​താ​യി കാ​ർ​ഷി​ക-​മൃ​ഗ​വി​ഭ​വ കാ​ര്യ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​സിം അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് അ​ബ്ദു​ല്ല വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണം വ​ഴി മാം​സം, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ, പ​ഴ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    2025ൽ ​ഏ​ക​ദേ​ശം 78,000 ട​ൺ മാം​സം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്തു. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ വെ​റ്റ​റി​ന​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​ക​ൾ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ജീ​വ​നു​ള്ള ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും പ​ഴ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​റ​ൽ ക്വാ​റ​ന്റൈ​ൻ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തി. രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ പ്ര​വേ​ശ​ന ക​വാ​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 20,000ത്തി​ല​ധി​കം ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഭ​ക്ഷ്യ​ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം ആ​ർ​ജി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​തി​രോ​ധ നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ ആ​സിം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    News Summary - Food security in 2025; 4.92 lakh tonnes of food items tested
