Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Dec 2025 7:19 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 7:19 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​സു​ര​ക്ഷ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കും

    കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​സു​ര​ക്ഷ​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കും
    മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു

    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളിലെ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു

    മ​നാ​മ: കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ഹൈ​പ്പ​ർ ആ​ക്റ്റി​വി​റ്റി​യും ശ്ര​ദ്ധ​ക്കു​റ​വും ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ലെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ രു​ചി, നി​റം, ഘ​ട​ന, പോ​ഷ​ക​മൂ​ല്യം, കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ​യി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​നം എ​ന്നി​വ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ അ​ത്ത​രം ചി​ല പ​ദാ​ർ​ഥ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്യു​ന്ന​തും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ഉ​ൽ​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ എ​ല്ലാ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രോ​ഗ്യ​അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് വാ​ണി​ജ്യ, വ്യ​വ​സാ​യ​മ​ന്ത്രി അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ദി​ൽ ഫ​ഖ്​​റു സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ലെ വ​നി​താ-​ശി​ശു​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​ടെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ഹാ​നി​ക​ര​മാ​യ അ​ഡി​റ്റീ​വു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​ത തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​രോ ഭ​ക്ഷ്യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​വും സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ടെ ഷെ​ൽ​ഫു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ദേ​ശീ​യ, ഗ​ൾ​ഫ്, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള അ​ഡി​റ്റീ​വു​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി, ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    കൃ​ത്രി​മ നി​റ​ങ്ങ​ൾ, ബെ​ൻ​സോ​യേ​റ്റു​ക​ൾ, താ​ലേ​റ്റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പോ​ലു​ള്ള അ​ഡി​റ്റീ​വു​ക​ൾ ഹോ​ർ​മോ​ണു​ക​ളെ​യും വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും പെ​രു​മാ​റ്റ​ത്തെ​യും മാ​ന​സി​കാ​വ​സ്ഥ​യെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കാ​മെ​ന്നും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​രോ​ഗ്യ​വി​ദ​ഗ്ധ​ർ ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം വ്യ​വ​സാ​യ-​വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റാ​ൻ​ഡേ​ർ​ഡ്സ് അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ഈ ​അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് മെ​ട്രോ​ള​ജി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, ഗ​ൾ​ഫ്, പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് എ​പ്പോ​ഴും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Food SafetyChildrenBahrain
