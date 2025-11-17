Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 17 Nov 2025 11:46 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 11:46 AM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​പ്പെ​രു​പ്പ​നി​ര​ക്ക് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെക്കാൾ 0.60 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു
    ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​യി​ൽ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്തി ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന രാ​ജ്യ​മാ​യി​ട്ടും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ 2025ൽ ​ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​യി​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ബ​ഹ്റൈ​ൻ കാ​ണി​ച്ച സ്ഥി​ര​ത ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ട്രേ​ഡി​ങ് ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്‌​സി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, 2025 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​പ്പെ​രു​പ്പ​നി​ര​ക്ക് മു​ൻ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 0.60 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു.

    ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​ദ്യം ഇ​ത​ര പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വി​ല​യി​ൽ 2025 മാ​ർ​ച്ചി​ൽ 1.7 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ മേ​യ് വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​യു​ടെ പൊ​തു​നി​ല ഏ​ക​ദേ​ശം 1.6 ശ​ത​മാ​നം താ​ഴ്ന്നു. വി​ശാ​ല​മാ​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​രം​ഗ​ത്ത്, 2024 ന​വം​ബ​റി​ൽ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ണ​പ്പെ​രു​പ്പം ഏ​ക​ദേ​ശം 0.4 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ദ്യം ഇ​ത​ര​പാ​നീ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട് ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​തും സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ വി​ല നി​യ​ന്ത്ര​ണ, മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മേ​ൽ​നോ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​ണ് ഈ ​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്.

    ആ​ഗോ​ള ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വി​പ​ണി​യെ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​നി​ർ​ത്തി​യ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. 94ൽ ​അ​ധി​കം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളെ മൂ​ല്യ​വ​ർ​ധി​ത നി​കു​തി​യി​ൽ (വാ​റ്റ്) നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത് വി​ല​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച് നി​ർ​ത്താ​നും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ങ്ങ​ൽ​ശേ​ഷി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും സ​ഹാ​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ സീ​സ​ണ​ൽ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും വി​ല കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു.

    ആ​ഗോ​ള ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ല സൂ​ചി​ക 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ൽ 8.2 ശ​ത​മാ​നം ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ധാ​ന്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ​യും ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഇ​ത് 1.6 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ആ​ഗോ​ള​വി​പ​ണി​യി​ലെ ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്കും എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

    News Summary - Food prices remain stable in Bahrain
