Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_right...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 12:31 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 12:31 PM IST

    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച കേ​സ്; ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച കേ​സ്; ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി
    cancel

    മ​നാ​മ: ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ച്ച കേ​സി​ൽ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, കേ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ക​മ്പ​നി ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മ​റ്റ് ശി​ക്ഷ​ക​ൾ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ശ​രി​വെ​ച്ചു. കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളും ഒ​രു മാ​നേ​ജ​രും 19 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ 22 പേ​രെ​യാ​ണ് ജൂ​ലൈ​യി​ൽ ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഈ ​കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ​താ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ​ക്ക് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വും ഒ​രു ല​ക്ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും വി​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും മ​റ്റൊ​രു ഉ​ട​മ​യു​മാ​യ വ്യ​ക്തി​ക്ക് 1,01,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദീ​നാ​റാ​ണ് പി​ഴ​യി​ട്ട​ത്. മാ​നേ​ജ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ത​ട​വ് ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ച്ച​പ്പോ​ൾ, സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ മ​റ്റ് 19 ഏ​ഷ്യ​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം വീ​ത​മാ​ണ് ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ട് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും എ​ല്ലാ റീ​ട്ടെ​യി​ൽ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളും ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​നും ഓ​രോ ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​നും 10,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​ർ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും മു​മ്പ് കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഈ ​പി​ഴ​യാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശി​ക്ഷാ​കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം എ​ല്ലാ വി​ദേ​ശ​പ്ര​തി​ക​ളെ​യും നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളും തീ​യ​തി മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ക​ണ്ടു​കെ​ട്ടാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​തി​ന​കം ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ 21 ട്ര​ക്ക് നി​റ​യെ കേ​ടാ​യ ശീ​തീ​ക​രി​ച്ച മാം​സം, കോ​ഴി​യി​റ​ച്ചി, ന​ട്സ്, മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് അ​സ്ക​ർ ലാ​ൻ​ഡ്‌​ഫി​ല്ലി​ൽ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും പ​ര​മ​പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഫ​സ്റ്റ് ചീ​ഫ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SuspendBahrain NewsFood adulterationJudgment of the Court of Appeal
    News Summary - Food adulteration case; Court of Appeal overturns decision to suspend company's operations
    Similar News
    Next Story
    X