‘ശ്രാവണം-2025’ ശ്രദ്ധേയമായി ഫോക്ക് ഡാൻസ് മത്സരങ്ങൾtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ഓണാഘോഷം ‘ശ്രാവണം-2025’ന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫോക്ക് ഡാൻസ് മത്സരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ഫോക്ക് ഡാൻസുകളുടെ വൈവിധ്യംകൊണ്ടും അവതരണമികവുകൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമായി. ഒന്നര മാസത്തോളം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നനാണ് ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം. ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി മത്സരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫോക്ക് ഡാൻസിൽ ടീം ബാറ്റിൽ ഗേൾസ്, ടീം ബഹ്റൈൻ ഒഡിയ സമാജ്, ടീം നാഗ എന്നിവർ സമ്മാനാർഹരായി.
ബഹ്റൈൻ കേരള സമാജം പ്രസിഡന്റ് പി.വി. രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള മത്സരങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ, ശ്രാവണം ജനറൽ കൺവീനർ വർഗീസ് ജോർജ് എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. ഫോക്ക് ഡാൻസ് മത്സരങ്ങളുടെ കൺവീനർമാരായ ജോയ് പോളി, ജഗദീഷ് ശങ്കർ, ശ്രീനാ ശശി എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register