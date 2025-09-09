Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 9:44 AM IST

    ‘ശ്രാ​വ​ണം-2025’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ

    ‘ശ്രാ​വ​ണം-2025’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​നം കൈ​മാ​റു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ‘ശ്രാ​വ​ണം-2025’​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ വൈ​വി​ധ്യം​കൊ​ണ്ടും അ​വ​ത​ര​ണ​മി​ക​വു​കൊ​ണ്ടും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​നാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ളീ​യ സ​മാ​ജം. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സി​ൽ ടീം ​ബാ​റ്റി​ൽ ഗേ​ൾ​സ്, ടീം ​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഒ​ഡി​യ സ​മാ​ജ്, ടീം ​നാ​ഗ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മാ​നാ​ർ​ഹ​രാ​യി.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ര​ള സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വ​ർ​ഗീ​സ് കാ​ര​ക്ക​ൽ, ശ്രാ​വ​ണം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ വ​ർ​ഗീ​സ് ജോ​ർ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഫോ​ക്ക് ഡാ​ൻ​സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ ജോ​യ് പോ​ളി, ജ​ഗ​ദീ​ഷ് ശ​ങ്ക​ർ, ശ്രീ​നാ ശ​ശി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

