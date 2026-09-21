‘ഫോക്കസ് 6.0’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

‘ഫോക്കസ് 6.0’ പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ പ്രൊഫഷനലുകളെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഒക്ടോബർ 1 ന് ഹൂറ റയ്യാൻ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽ മീറ്റ് അഥവാ 'ഫോക്കസ് - 6.0' പോസ്റ്റർ പ്രകാശനം ഹിദ്ദ് അൽ ഹിദായ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്നു. ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആത്മീയതയുടെ കനലുകളെ അണയാതെ സൂക്ഷിക്കാനായി "ലൈഫ് ബീയോണ്ട് ദി കരിയർ" എന്ന ആശയത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് ആറാമത്തെ എഡിഷൻ നടക്കുകയെന്ന് വിസ്ഡം യൂത്ത് വിങ്ങ് പ്രതിനിധി സുആദ് ബിൻ സുബൈർ വ്യക്തമാക്കി.
രണ്ടു സെഷനുകളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ആദ്യഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലേർണിംഗ് സെന്റർ സി.ഇ.ഓ. മുഹമ്മദ് അജ്മൽ സി. ആയിരിക്കും. ഐ.ഐ. ടി. മദ്രാസിൽ നിന്നും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയ അദ്ദേഹം കരിയർ ഗൈഡൻസ് രംഗത്ത് പ്രശസ്തനാണ്. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജാമിഅഃ അൽ ഹിന്ദിൽ നിന്നും ഹികമി ബിരുദം നേടിയതിന് ശേഷം മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന അജ്മൽ ഫൗസാൻ അൽ ഹികമിയും ആയിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അൽ മന്നാഇ സെന്റർ പ്രസിഡണ്ട് ടി.പി. അബ്ദുൽ അസീസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എം. രിസാലുദ്ദീൻ, സാഫിർ അഷ്റഫ്, അബ്ദു ലത്വീഫ് സി.എം., സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഹംറാസ് അൽ ഹികമി, മൻസൂർ ഹിദ്ദ്, റഷീദ് മാഹി, ഹനീഫ പി.പി. എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.
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