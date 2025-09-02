Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 2 Sept 2025 3:09 PM IST
    date_range 2 Sept 2025 3:09 PM IST

    നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിപണന രംഗത്ത് പുതിയ സംരംഭവുമായി എഫ്.എം ട്രേഡിങ് നാളെ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും

    നിർമാണ സാമഗ്രികളുടെ വിപണന രംഗത്ത് പുതിയ സംരംഭവുമായി എഫ്.എം ട്രേഡിങ് നാളെ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും
    മനാമ: നിർമാണ മേഖലയിലെ സാമഗ്രികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരവുമായി എഫ്.എം ട്രേഡിങ് ഡബ്ല്യു.എൽ.എൽ ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നാളെ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കും. മനാമയിലെ ലുലു റോഡിലാണ് ഷോറൂം പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ പങ്കെടുക്കും.

    നിർമാണ സാമഗ്രികൾക്ക് പുറമെ വിവിധ ബ്രാൻഡുകളുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ, ഫാസ്റ്റനേഴ്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിങ്, മെക്കാനിക്കൽ സാമഗ്രികൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വലിയ ശ്രേണിയാണ് എഫ്.എം ട്രേഡിങ് ഡബ്ല്യു.എൽ.എൽ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്കും തുടർന്നും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ സിദ്ദീഖ് അറിയിച്ചു.

    Girl in a jacket

    News Summary - fm trading inauguration
