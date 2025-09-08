Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:28 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:28 AM IST

    പൂ​വു​ക​ളെ സ്നേ​ഹി​ച്ച പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളേ...

    onam
    കാ​റ്റ് എ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​വി​ടെ​നി​ന്നാ​ണ്, അ​റി​യാ​മോ? ഓ​ർ​മ​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​പ്പോ​ഴാ​ണ്? ഇ​തി​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ മാ​റ്റം സം​ഭ​വി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​ല​തും ന​മ്മ​ളെ​വി​ട്ട് അ​ക​ലു​മ്പോ​ൾ, ത​നി​ച്ചാ​കു​മ്പോ​ൾ. തി​രി​കെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മ​ന​സ്സി​ന്റെ ചി​ന്ത​ക​ളാ​യ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ. ആ ​ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​കാ​റ്റി​ന്റെ കു​ളി​രു​മാ​യി എ​ത്തു​ന്ന​വ​രാ​ണ് മ​റ​വി എ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ. അ​വ​ർ​ക്ക് ചി​ല​പ്പോ​ൾ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​രെ​ന്നോ, കൂ​ടെ ന​ട​ന്ന​വ​രെ​ന്നോ എ​ന്നൊ​ക്കെ വി​ളി​ക്കാം. പേ​രി​ല​ല്ല അ​റി​ഞ്ഞ സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​ത്ര ശ​ക്തി​യു​ണ്ട്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ, മാ​സ​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ കാ​ലം ക​ഥ​പ​റ​ഞ്ഞു​പോ​കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ജ​ന്മ​മാ​ണ് ന​മ്മ​ൾ.

    വീ​ണ്ടും പൂ​ക്കാ​ല​മെ​ത്തി, ഒ​രി​ക്ക​ൽ​ക്കൂ​ടെ ഒ​രു വ​ലി​യ ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പൊ​ന്നി​ൻ ചി​ങ്ങ​മാ​സ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ത്തു​മ്പി​ക​ൾ പാ​ട്ടു​പാ​ടി എ​ത്തു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ലം. ഓ​ർ​മ​ക​ളു​ടെ പൂ​ക്കാ​ലം. മ​ഴ പെ​യ്യു​ന്ന മ​ന​സ്സി​ൽ ആ​ടി ഉ​ല​യു​ന്നു പ​റ​യു​വാ​ൻ ഏ​റെ വെ​മ്പു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ലം. അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൂ​ക്ക​ൾ മാ​ത്ര​മ​ല്ല ക​ണ്ണി​ന് എ​ത്ര ദൂ​രം വ​രെ സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​മോ അ​ത്ര​യും ദൂ​രം വ​രെ പോ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന പൂ​ക്ക​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ ഒ​രു​ക്കി​വെ​ച്ചി​ട്ട് അ​വ​സാ​നം മാ​റി​നി​ന്ന് കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​വി​ടെ കി​ട്ടു​ന്ന സ​ന്തോ​ഷ​വും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ത​രു​ന്ന സ്നേ​ഹ​വാ​ക്കു​ക​ളു​മാ​ണ് അ​ത്ത​പ്പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ജ​യം. എ​ത്ര വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി, റോ​ഡി​ന്റെ കോ​ണി​ൽ​ക്കൂ​ടെ ഏ​റെ ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പൂ​വി​നു​വേ​ണ്ടി ഓ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഓ​ണം സ​ങ്ക​ട​ത്തി​ന്റെ ഓ​ണ​മാ​ണ്. ഒ​രു​പാ​ട് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഉ​ള്ള​തി​നെ ഇ​ല​യി​ൽ ത​ന്നെ വി​ള​മ്പി​ത്ത​രു​ന്ന അ​മ്മ​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് മ​ന​സ്സ് മു​ഴു​വ​ൻ. വേ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​ന്ന​തു​പോ​ലെ കാ​ല​മ​ങ്ങു​പോ​യി. ഇ​നി​യു​ള്ള​ത് വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണി പ​റ​യു​വാ​ൻ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​ത്. പ​ത്ത് ദി​വ​സ​ത്തെ അ​വ​ധി എ​ത്തു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പേ ക​ട​ക്കാ​ർ കൊ​തി​പ്പി​ക്കാ​ൻ കു​റേ പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പ​ന്തു​ക​ൾ ക​ട​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കെ​ട്ടി​ത്തൂ​ക്കും. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​യാ​ണ് ഈ ​കാ​ഴ്ച. പോ​കു​മ്പോ​ഴും വ​രു​മ്പോ​ഴും ഏ​റെ നേ​രം നോ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കും.

    നി​റ​ങ്ങ​ൾ, അ​തി​ലെ വ​ര​ക​ൾ പി​ന്നെ ഒ​ന്ന് തൊ​ട്ടു​നോ​ക്കി​യാ​ലോ എ​ന്നു​ള്ള ചി​ന്ത പ​തു​ക്കെ ക​ട​യു​ടെ അ​ടു​ക്ക​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ക​ട​ക്കാ​ര​ൻ ഓ​ടി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം ഇ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലോ അ​വി​ടെ പ​ല​തും പ​റ​യാ​ൻ ഭ​യ​മാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും അ​വ​ധി എ​ത്തി​യാ​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്കും​കൂ​ടെ ഒ​രു പ​ന്ത് എ​ത്തും. പി​ന്നെ അ​ന്ന് ക​ണ്ട​താ​യ പ​ന്തോ​ന്നും അ​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കി​ട്ടി​യ​തു​മാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ലം.

    ഇ​ട​ക്കി​ടെ എ​ത്തു​ന്ന മ​ഴ, ആ ​മ​ഴ​യെ മു​റി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന സൂ​ര്യ​കി​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും ഓ​ടാ​ൻ കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്ത് മു​റ്റ​ത്തെ ചെ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്നും മ​ണ്ണി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ക്കാ​ൻ വെ​മ്പു​ന്ന മ​ഴ​ത്തു​ള്ളി​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​നെ വി​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന് മു​റ്റ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പേ​ര പി​ടി​ച്ച് കു​ലു​ക്കി​യി​ട്ട് കൂ​ടെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ന്റെ ദേ​ഹ​ത്തേ​ക്ക് വെ​ള്ളം വീ​ഴു​മ്പോ​ൾ ഓ​ടി മാ​റി​നി​ന്ന് ചി​രി​ക്കു​ന്ന ബാ​ല്യ​കാ​ലം. മു​റ്റ​ത്തെ ക​ളി​യും ചി​രി​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ലേ​ക്ക്, പി​ന്നെ അ​വി​ടെ​നി​ന്ന് ഒ​ഴു​കി​വ​രു​ന്ന കൊ​ച്ചു പു​ഴ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് അ​ധി​ക​നേ​രം ഒ​ന്നും എ​ടു​ക്ക​ത്തി​ല്ല. പാ​റ​യി​ൽ ത​ട്ടി, ഇ​ല​ക​ളി​ൽ മു​ട്ടി, മു​ങ്ങാം​കു​ഴി​യി​ട്ട് എ​ത്തു​ന്ന പു​ഴ, കൂ​ട്ടു​കാ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ചി​റ​കെ​ട്ടി വെ​ള്ള​ത്തി​ന്റെ ഒ​ഴു​ക്ക് കു​റ​ച്ച് അ​തി​ൽ ചാ​ടി​മ​റി​ഞ്ഞ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഓ​ണ​ക്കാ​ലം അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ണ്.

    കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​ച്ഛ​നോ​ടൊ​പ്പം തി​ര​ക്കു​ള്ള പ​ണി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ധി സ​മ​യം ഒ​പ്പ​മു​ള്ള കൂ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ സം​ഘ​ത്തി​ലേ​ക്ക് എ​ത്താ​ൻ വേ​ഗം വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള തി​ര​ക്കി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ വ​ഴി​യി​ൽ ഒ​രു വ​ലി​യ ഓ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച, അ​ത് മ​റ്റൊ​ന്നു​മ​ല്ല അ​തി​ഗം​ഭീ​ര​മാ​യ പു​ലി​ക്ക​ളി ന​ട​ക്കു​ന്നു. ആ ​നാ​ട് മു​ഴു​വ​ൻ അ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. ആ​ർ​പ്പു വി​ളി​ക​ളും കൈ​കൊ​ട്ടി​യു​ള്ള ബ​ഹ​ള​വും. ഇ​ട​ക്കി​ടെ പൊ​ട്ടു​ന്ന വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടും, ചെ​ണ്ട​യു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​നൊ​പ്പം ന​ട​ക്കു​ന്ന പു​ലി​ക​ളും, പു​ലി​യെ പി​ടി​ക്കാ​ൻ പി​ന്നാ​ലെ എ​ത്തു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​നും അ​വ​രു​ടെ വേ​ഷ​വും പു​ലി​ക്ക് പി​ന്നാ​ലെ കൂ​ടു​ന്ന കൊ​ച്ചു​കു​ട്ടി​ക​ളെ പേ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ​ഭാ​വ​ങ്ങ​ളും കാ​ണാ​ൻ ന​ല്ല ച​ന്ത​മാ​യി​രു​ന്നു. താ​ള​മേ​ള​ത്തി​നൊ​പ്പം ത​ക​ർ​ത്ത് അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ. അ​ന്ന​ത്തെ ദി​വ​സം അ​വി​ടെ പോ​യെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ട​തി​നെ​ക്കാ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി അ​ത് കൂ​ട്ടു​കാ​രോ​ട് വി​വ​രി​ച്ച് പ​റ​യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    ഏ​റ​ക്കു​റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി, നാ​ടും നാ​ട്ടു​കാ​രും പ​ല ക​ഥ​യി​ലും ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റി. ഇ​ന്ന് സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ചി​റ​കു​ക​ൾ ക​ട​ലാ​സാ​യി പി​റ​ന്ന് ചി​ങ്ങ​ത്തോ​ണി​യി​ലേ​റി. രു​ചി​യും മ​ണ​വു​മു​ള്ള പ​ഴ​യ​കാ​ലം മ​ന​സ്സി​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ഊ​ഞ്ഞാ​ലു കെ​ട്ടി. അ​ത് പ​ല​വ​ർ​ണ​പ്പൂ​ക്ക​ൾ പൂ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പൂ​ത്തു​മ്പി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ. ഓ​ല​ക്കു​ട ചൂ​ടി​യെ​ത്തും ഓ​ണ​ത്ത​പ്പ​നെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​രു​ങ്ങി. വെ​ള്ളം നി​റ​ഞ്ഞ പു​ഴ​ക​ൾ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു​മാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു വ​ള്ളം​ക​ളി ന​ട​ക്കാ​ൻ. പ​രി​പ്പും പ​പ്പ​ട​വും പ​ച്ച​ടി​യും അ​വി​യ​ലും കാ​ള​നും തോ​ര​നും ഉ​പ്പേ​രി​യും അ​ച്ചാ​റും പി​ന്നെ നെ​ല്ല​രി ചോ​റും പാ​യ​സ​വും എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഒ​രു വ​ലി​യ വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ എ​ന്ന നാ​മം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് മു​ന്നി​ലേ​ക്ക്. തി​രു​വോ​ണ​ദി​വ​സം വീ​ട്ടി​ലെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ക​ഴി​ച്ച് ഏ​മ്പ​ക്ക​വും വി​ട്ട് വീ​ടി​ന് വെ​ളി​യി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വീ​ട്ടി​ൽ ഓ​ണ​സ​ദ്യ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ വി​ളി​ക്കും, അ​വി​ടെ​യും പോ​യി ക​ഴി​ക്കും, പി​ന്നെ കു​റെ ക​ഥ​പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കും. ഇ​നി പോ​കാ​ൻ സ്ഥ​ല​മി​ല്ല എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് പാ​യ​സം മാ​ത്രം ക​ഴി​ച്ച് മ​റ്റു വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ണി​ക്കു​ട​വ​യ​റു​മാ​യി സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ചെ​ല്ലു​ന്ന ന​മ്മ​ളെ അ​ന്ന് പി​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ള്ളി​ക്ക​യ​റ്റി​യ​ത് മാ​വേ​ലി​യാ​യി​രു​ന്നോ എ​ന്ന് ഇ​ന്ന് വെ​റു​തെ ഓ​ർ​ത്തു​പോ​യി. പൂ​വു​ക​ളെ, നി​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ബാ​ല്യ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ എ​ഴു​തി​യാ​ൽ തീ​രാ​ത്ത ഓ​ർ​മ​ക​ൾ ഇ​നി​യും മ​ന​സ്സി​ൽ ബാ​ക്കി​യാ​ണ്.

