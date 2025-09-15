Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫ്ലോ​റാ​ക് റേ​സ്;...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:41 AM IST

    ഫ്ലോ​റാ​ക് റേ​സ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് ടീം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫ്ലോ​റാ​ക് റേ​സ്; മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് ടീം
    cancel

    ​മ​നാ​മ: ഫ്രാ​ൻ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ഫ്ലോ​റാ​ക് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റേ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് ടീം.160 ​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ കു​തി​ര​യോ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീം ​ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. ഫ്ര​ഞ്ച് റൈ​ഡ​റാ​യ മാ​യ് മ​നേ​വാ​സി​യേ​ർ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടീ​മി​ന്‍റെ ജോ​ക്കി ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ജ​നാ​ഹി​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ കു​തി​ര​യാ​യ എ​സ്‌.​ഡ​ബ്ല്യു എ​സെ​ക്വീ​മും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, ജോ​ക്കി അ​ബ്ദു​ർ റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ത്രി​യെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​പ​ര​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ജ​ഡ്ജി​ങ് പാ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് അ​യോ​ഗ്യ​നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.ഫ്ലോ​റാ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച് നാ​ല് ഫ്ര​ഞ്ച് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​യ ഈ ​മ​ത്സ​രം ഏ​ക​ദേ​ശം 12 മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം നീ​ണ്ടു​നി​ന്നു.

    മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ താ​ഴ്‌​വ​ര​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും റൈ​ഡ​ർ​മാ​ർ ക​ടു​ത്ത പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.രാ​ജ​കീ​യ സ്റ്റേ​ബി​ൾ​സി​ന്‍റെ​യും റോ​യ​ൽ എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് ടീ​മി​ന്‍റെ​യും ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​റാ​യ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​സ്സ​ൻ ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പു​ക​ളി​ലെ ടീ​മി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു​വ റൈ​ഡ​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ടീ​മി​ന്‍റെ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ലെ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.ഫ്ലോ​റാ​ക് റേ​സി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടു​ന്ന​ത് ടീ​മി​ന് വ​ലി​യ തു​ട​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsraceBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Florac Race; Royal Endurance Team puts in a great performance
    Similar News
    Next Story
    X