ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലില് 67ാമത് പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറിtext_fields
മനാമ: മലങ്കര ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മധ്യപൂര്വ ദേശത്തെ മാതൃ ദേവാലയമായ ബഹ്റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് ഇന്ത്യന് ഓര്ത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലില് 67ാമത് പെരുന്നാളിന് എം.ജി.ഒ.സി.എസ്.എം കേന്ദ്ര ജനറൽ സെക്രട്ടറി റവ. ഫാദർ ഡോ. വിവേക് വർഗീസ് കൊടിയേറ്റി. 2025 ഒക്ടോബര് 3 മുതല് 10 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് നടക്കുന്ന പെരുന്നാള് ശുശ്രൂഷകള്ക്ക് മലങ്കര ഓര്ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ മദ്രാസ് ഭദ്രാസനാധിപന് അഭിവന്ദ്യ ഗീര്വർഗീസ് മാര് പീലക്സിനോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത മുഖ്യകാര്മികത്വം വഹിക്കും. ഇന്ന് വൈകീട്ട് 6.15 മുതല് സന്ധ്യ നമസ്കാരവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടക്കും. 5, 6, 7 ദിവസങ്ങളില് വൈകീട്ട് 7.00 മണി മുതല് സന്ധ്യ നമസ്കാരം, കത്തീഡ്രല് ഗാന ശുശ്രൂഷ, റവ. ഫാദർ ഡോ. വിവേക് വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തില് വചന ശുശ്രൂഷ എന്നിവ നടക്കും.
ഒക്ടോബര് 8 ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 6.15 മുതല് സന്ധ്യ നമസ്കാരവും വിശുദ്ധ കുർബാനയും നടക്കും. 9 വാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് പെരുന്നാള് സന്ധ്യ നമസ്കാരം, മധ്യസ്ഥ പ്രാർഥന, പ്രദക്ഷിണം, ശ്ലൈഹീക വാഴ്വ് എന്നിവയും പെരുന്നാള് പ്രധാന ദിവസമായ 10ം തീയതി രാവിലെ 6.30 മുതല് രാത്രി നമസ്കാരം, പ്രഭാത നമസ്കാരം, വിശുദ്ധ മൂന്നിന്മേല് കുർബാന, ആശീര്വാദം, കൊടിയിറക്ക് എന്നിവ നടക്കും. തുടര്ന്ന് ഈ വര്ഷ ഇടവകയില് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുന്നവരെ ആധരിക്കുന്ന ചടങ്ങും, 2024ലെ ആദ്യ ഫലപ്പെരുന്നാളില് വിവിധ മേഖലകളില് മികവ് തെളിയിച്ചവരെ അനുമോദിക്കുന്ന ചടങ്ങും നടക്കുമെന്നും പെരുന്നാള് ദിവസങ്ങളില് ഏവരും പ്രാർഥനപൂര്വം പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെന്നും ഇടവക വികാരി ഫാദര് ജേക്കബ് തോമസ് കാരയ്ക്കല്, സഹ വികാരി ഫാദര് തോമസ്കുട്ടി പി.എൻ, ട്രസ്റ്റി സജി ജോർജ്, സെക്രട്ടറി ബിനു മാത്യു ഈപ്പൻ എന്നിവർ അറിയിച്ചു.
