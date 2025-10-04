Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 10:54 AM IST

    ബഹ്‌റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലില്‍ 67ാമത് പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി

    ബഹ്‌റൈൻ സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലില്‍ 67ാമത് പെരുന്നാളിന് കൊടിയേറി
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ 67ാമ​ത് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ കൊ​ടി​യേ​റ്റ് റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ഡോ. ​വി​വേ​ക് വ​ർ​ഗീ​സ് നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​മ​സ്കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ​ര്‍ സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ മ​ധ്യ​പൂ​ര്‍വ ദേ​ശ​ത്തെ മാ​തൃ ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ല്‍ 67ാമ​ത് പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് എം.​ജി.​ഒ.​സി.​എ​സ്.​എം കേ​ന്ദ്ര ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ഡോ. ​വി​വേ​ക് വ​ർ​ഗീ​സ് കൊ​ടി​യേ​റ്റി. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 3 മു​ത​ല്‍ 10 വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ മ​ദ്രാ​സ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ഗീ​ര്‍വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ര്‍ പീ​ല​ക്സി​നോ​സ് മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മു​ഖ്യ​കാ​ര്‍മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ക്കും. ഇ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് 6.15 മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​ര​വും വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യും ന​ട​ക്കും. 5, 6, 7 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് 7.00 മ​ണി മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​രം, ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ ഗാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ, റ​വ. ഫാ​ദ​ർ ഡോ. ​വി​വേ​ക് വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ വ​ച​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 8 ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.15 മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​ര​വും വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​യും ന​ട​ക്കും. 9 വാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ സ​ന്ധ്യ ന​മ​സ്കാ​രം, മ​ധ്യ​സ്ഥ പ്രാ​ർ​ഥ​ന, പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, ശ്ലൈ​ഹീ​ക വാ​ഴ്വ് എ​ന്നി​വ​യും പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ പ്ര​ധാ​ന ദി​വ​സ​മാ​യ 10ം തീ​യ​തി രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി ന​മ​സ്കാ​രം, പ്ര​ഭാ​ത ന​മ​സ്കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ മൂ​ന്നി​ന്മേ​ല്‍ കു​ർ​ബാ​ന, ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം, കൊ​ടി​യി​റ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഈ ​വ​ര്‍ഷ ഇ​ട​വ​ക​യി​ല്‍ 25 വ​ര്‍ഷം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​രെ ആ​ധ​രി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങും, 2024ലെ ​ആ​ദ്യ ഫ​ല​പ്പെ​രു​ന്നാ​ളി​ല്‍ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ല്‍ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​വ​രും പ്രാ​ർ​ഥ​ന​പൂ​ര്‍വം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് അ​നു​ഗ്ര​ഹം പ്രാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ വി​കാ​രി ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​മ​സ്കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, ട്ര​സ്‌​റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നു മാ​ത്യു ഈ​പ്പ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain NewsSt. Mary's Cathedralflag hoisted
    News Summary - Flag hoisted for the 67th perunnal at St. Mary's Cathedral in Bahrain
