    22 Dec 2025 10:38 AM IST
    22 Dec 2025 10:39 AM IST

    സ​മ​സ്ത പ​താ​ക​ദി​നം സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    സ​മ​സ്ത പ​താ​ക​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ​യു​ടെ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ഹാ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പ​താ​ക​ദി​നം സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ സ​മു​ചി​ത​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    മ​നാ​മ സ​മ​സ്ത ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മ​സ്ത​യു​ടെ 100 പ​താ​ക​ക​ൾ കൈ​ക​ളി​ലേ​ന്തി​യ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ് പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ മൗ​ല​വി പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ഷ​റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര ആ​മു​ഖ​ഭാ​ഷ​ണ​വും റ​ബീ​അ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ് പ​താ​ക​ദി​ന സ​ന്ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​ൽ മ​ജീ​ദ് ചോ​ല​ക്കോ​ട് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, ഷ​ഹീം ദാ​രി​മി, ഷ​ജീ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ൽ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ജാ​ഫ​ർ കൊ​യ്യോ​ട്, അ​ബ്ദു​റ​ഊ​ഫ് ക​ണ്ണൂ​ർ, തു​ട​ങ്ങി​യ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ കേ​ന്ദ്ര, ഏ​രി​യ ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ, ബ​ഹ്റൈ​ൻ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് നേ​താ​ക്ക​ൾ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

