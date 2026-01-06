Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:14 AM IST

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​ഞ്ച് ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു

    നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ അ​ഞ്ച് ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ട്ടി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ ടൂ​റി​സം നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ അ​ഞ്ച് ടൂ​റി​സം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (ബി.​ടി.​ഇ.​എ) ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു മു​ൻ​നി​ര ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ത്ത​രം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബി.​ടി.​ഇ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    News Summary - Five tourism establishments closed in Bahrain for violating rules
