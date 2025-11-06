Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 1:15 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 1:15 PM IST

    ഒ​രൊ​റ്റ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ 50 വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ അ​ഞ്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് 1.38 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ പി​ഴ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും

    ഒ​രൊ​റ്റ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ 50 വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ അ​ഞ്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് 1.38 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ പി​ഴ മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് ത​ട​വും നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലും
    മ​നാ​മ: വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​രാ​യ അ​ഞ്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ലോ​വ​ർ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി 1.38 ല​ക്ഷം ദീ​നാ​ർ പി​ഴ​യും ത​ട​വും. മൂ​ന്നു​പേ​ർ​ക്ക് മൂ​ന്നു മാ​സം ത​ട​വും കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം നാ​ടു​ക​ട​ത്ത​ലു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ. ര​ണ്ടു​പേ​ർ ഒ​ളി​വി​ലാ​ണ്.

    ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ) വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളു​ടെ സാ​ധു​ത പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ പ​തി​വ് പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഒ​രൊ​റ്റ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ 50 വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ (സി.​ആ​ർ) ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നീ​ട്, ര​ണ്ട് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​നു​ക​ൾ കൂ​ടി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മൊ​ത്തം 52 വ്യാ​ജ ക​മ്പ​നി​ക​ളാ​ണ് ഇ​വ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യി.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ക്രൈം ​ഡി​റ്റ​ക്ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മൂ​ന്നു പേ​രെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് സാ​ക്ഷി​മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് വാ​റ​ന്റും പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും.

    News Summary - Five expatriates of Asian descent fined 1.38 lakh dinars for registering 50 commercial businesses at one address
