Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 26 Jan 2026 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:18 AM IST

    കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​റ്റ അ​ഞ്ചു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    ര​ണ്ടു വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ സീ​ൽ ചെ​യ്തു
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ തീ​യ​തി തി​രു​ത്തി വി​പ​ണി​യി​ൽ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു​പേ​രെ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് അ​വ​യി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ തീ​യ​തി​ക​ൾ മാ​യ്ച്ച് പു​തി​യ തീ​യ​തി​ക​ൾ പ​തി​പ്പി​ച്ചു വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​ഘ​മാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടു വാ​ണി​ജ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന ഒ​രു താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​വും അ​ധി​കൃ​ത​ർ സീ​ൽ ചെ​യ്തു.

    ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​ര​മാ​യ മ​നാ​മ​യി​ൽ ഒ​രു ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി ത​ന്റെ റൂം​മേ​റ്റി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യാ​ണ് വ​ൻ ത​ട്ടി​പ്പ് പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന​ത്. താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​യു​ടെ തീ​യ​തി​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​ത് നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട​താ​യും ഇ​യാ​ൾ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ കേ​ടാ​യ​തും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​തു​മാ​യ വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള ഭ​ക്ഷ​ണ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലെ യ​ഥാ​ർ​ഥ എ​ക്സ്പ​യ​റി തീ​യ​തി​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത് വ്യാ​ജ ലേ​ബ​ലു​ക​ൾ ഒ​ട്ടി​ച്ച നി​ല​യി​ലാ​ണ്. പ്ര​മു​ഖ വി​ദേ​ശ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ വ്യാ​ജ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ റീ​പാ​ക്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ശു​ചീ​ക​ര​ണ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ മ​റ​വി​ലും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു.ഭ​ക്ഷ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ൽ കൃ​ത്രി​മം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് വ​ലി​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണ്.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ഞ്ചു​പേ​രെ​യും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. വി​പ​ണി​യി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ വ്യാ​ജ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ന്വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് റ​ഫ​ർ ചെ​യ്യും.

    News Summary - Five arrested for selling expired products
