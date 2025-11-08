Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​വും; അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി എം.​പി​മാ​ർ

    മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്തും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​വും; അ​ടി​യ​ന്ത​ര ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി എം.​പി​മാ​ർ
    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തെ സ​മു​ദ്ര​സ​മ്പ​ത്തി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​മാ​ർ​ഗം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര പ​ദ്ധ​തി​യു​മാ​യി എം.​പി​മാ​ർ രം​ഗ​ത്ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം ചെ​ന്ന ഈ ​തൊ​ഴി​ലി​നെ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യി​ൽ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം.സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​മി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച് എം.​പി​മാ​രാ​ണ് ഈ ​പ്ര​മേ​യം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ചെ​മ്മീ​ൻ പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കു​റ​യ്ക്കു​ക, സ്വ​മേ​ധ​യാ ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ന്യാ​യ​മാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ക, വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ പാ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ക എ​ന്നി​വ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും അ​വ​ലോ​ക​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ഈ ​നീ​ക്കം മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും മ​ത്സ്യ​സ​മ്പ​ത്ത് സ്ഥി​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ക​ളെ ഈ ​തൊ​ഴി​ലി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും ഉ​ത​കു​ന്ന ഒ​രു ദേ​ശീ​യ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

