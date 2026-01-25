Begin typing your search above and press return to search.
    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​പ​ണി​യി​ൽ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വ​ർ​ധ​ന​വ്.

    സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ ഫോ​ർ എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ് (എ​സ്.​സി.​ഇ) പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം, 2025ൽ ​മാ​ത്രം 6,849.6 ട​ൺ മ​ത്സ്യം വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി. 1,055.1 ട​ൺ ഓ​ടെ ന​വം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് റെ​ക്കോ​ഡ് ല​ഭ്യ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന ബോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ക​പ്പി​ത്താ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്ന നി​യ​മം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​താ​യി എ​ണ്ണ-​പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ദൈ​ന വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് 2,871 സാ​ധു​വാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. 2018ൽ ​ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി​യ ബോ​ട്ടം ട്രോ​ളി​ങ് നി​രോ​ധ​നം സ​മു​ദ്ര പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്ക് വ​ലി​യ ഗു​ണ​മു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ക​ട​ലി​ന്റെ അ​ടി​ത്ത​ട്ട് മാ​ന്തി​യു​ള്ള ഇ​ത്ത​രം രീ​തി​ക​ൾ പ​വി​ഴ​പ്പു​റ്റു​ക​ളെ​യും ക​ട​ൽ​പ്പു​ല്ലു​ക​ളെ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​മ​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള ചി​ല ക​ട​ൽ ജീ​വി​ക​ളു​ടെ നി​ല​നി​ൽ​പി​ന് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഈ ​നി​രോ​ധ​നം മ​ത്സ്യ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ 16.9 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​ക്കി​യ​താ​യും ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ ദൈ​ന പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പു​തി​യ ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ളും ടൂ​ബ്ലി ബേ​യി​ലെ ദു​ർ​ഗ​ന്ധം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ​രാ​തി​ക​ളും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച​ത്തെ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​പ​ണി​യി​ൽ ചെ​മ്മീ​ൻ പോ​ലു​ള്ള​വ​യു​ടെ ല​ഭ്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​യെ​യും നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

