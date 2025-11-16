Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 7:55 AM IST

    ‘നി​റം 2025' സം​ഗീ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘നി​റം 2025 സം​ഗീ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    'നി​റം 2025' സം​ഗീ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം

    മ​നാ​മ: ഹാ​പ്പി ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ് പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്വ​ർ​ടൈ​സി​ങ്ങി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 15ന് ​ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സം​ഗീ​ത സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ 'നി​റം 2025' ന്റെ ​ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ കെ ​സി​റ്റി ബി​സി​ന​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ പി. ​ഉ​ണ്ണി​ക്കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആം​സ്റ്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ദേ ​പു​ട്ട് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ പാ​ർ​വ​തി മാ​യ​ക്ക് ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റ് കൈ​മാ​റി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ലെ ആ​ദ്യ ടി​ക്ക​റ്റ് വി​ൽ​പ്പ​ന പി.​വി. രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള, യു​നൈ​റ്റ​ഡ് ട​വ​ർ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഹ​രീ​ഷ് നാ​യ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മേ​നോ​ൻ, ജ​നാ​ർ​ദ​ന​ൻ ന​മ്പ്യാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കി ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വി​ൽ​പ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​നി​ൽ എ​സ്. പി​ള്ള 'നി​റം 2025' ന്റെ ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നി​ർ​മാ​താ​വ് ബൈ​ജു കെ.​എ​സി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ, ഇ​വ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ള്ളി​യ​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ശ​സ്ത മ​ല​യാ​ള സി​നി​മാ​താ​രം കു​ഞ്ചാ​ക്കോ ബോ​ബ​ൻ, പ​ത്മ​ശ്രീ എം.​ജി. ശ്രീ​കു​മാ​ർ ന​യി​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​മേ​ള, ര​മേ​ശ് പി​ഷാ​ര​ടി, ഗാ​യ​ക​രാ​യ ശി​ഖ ആ​ൻ​ഡ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സെ​ലി​ബ്രി​റ്റി അ​വ​താ​ര​ക ജു​വ​ൽ മേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

