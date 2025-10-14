Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ൺ, സ്പാ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:44 AM IST

    ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ൺ, സ്പാ ​ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ൺ, സ്പാ ​ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ദേ​ശീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ൺ, സ്പാ ​ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. 'അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് ഓ​ഫ് ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ൺ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ്പാ​സ്' എ​ന്ന പേ​രി​ലു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന് മ​ന്ത്രി ഉ​സാ​മ അ​ൽ അ​ല​വി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ സ​ലൂ​ൺ, സ്പാ ​ഉ​ട​മ​ക​ളെ ഒ​രു​മി​പ്പി​ക്കു​ക, ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച പ്രാ​യോ​ഗി​ക രീ​തി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക, വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളും അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കൂ​ട്ടാ​യ ശ​ബ്ദ​മാ​യി വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​ക​സ​നം, ന​യ​രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം, വ്യ​വ​സാ​യ നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഇ​ത് ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1989ലെ ​സോ​ഷ്യ​ൽ, ക​ൾ​ച​റ​ൽ, സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബു​ക​ൾ​ക്കും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള നി​യ​മം, ഭേ​ദ​ഗ​തി​ക​ൾ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, തീ​വ്ര​വാ​ദ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ത​ട​യ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നു​ബ​ന്ധ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ പാ​ലി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്കം. സം​ഘ​ട​ന​ക്ക് രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലോ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഊ​ഹ​ക്ക​ച്ച​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ലോ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നോ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ വി​ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വി​ല​ക്കു​ണ്ട്.

    ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ണു​ക​ളി​ലും സ്പാ​ക​ളി​ലും ന​ൽ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക, സ​ലൂ​ൺ, സ്പാ ​ഉ​ട​മ​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന ന​യ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പൊ​തു, സ്വ​കാ​ര്യ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ക, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് പൊ​തു​ജ​ന അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ, സു​ര​ക്ഷാ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ‍യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ .

    ഈ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​മോ​ഷ​ണ​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നും വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​ത്താ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നും അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് സാ​ധി​ക്കും.

    അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 21 വ​യ​സ്സു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം, നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം, ക്രി​മി​ന​ൽ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും ന​ല്ല പെ​രു​മാ​റ്റ​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ബ്യൂ​ട്ടി സ​ലൂ​ൺ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്പാ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ സാ​ധു​ത​യു​ള്ള വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ (സി.​ആ​ർ) ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഏ​ഴ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ കാ​ലാ​വ​ധി ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്. പൊ​തു​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ഹ​സ്യ ബാ​ല​റ്റി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, എ​ല്ലാ ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളും തീ​ർ​ത്ത ശേ​ഷം ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​സ്തി​ക​ൾ സ​മാ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. വി​ത​ര​ണം സാ​ധ്യ​മ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, ഫ​ണ്ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സാ​മൂ​ഹി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​രു​മാ​നി​ക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsBeauty salonsgulf news malayalam
    News Summary - First national organization of beauty salon and spa owners receives official recognition
    Similar News
    Next Story
    X