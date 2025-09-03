Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightടി.സി.എസ് സിഡ്‌നി...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 3:47 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 3:47 PM IST

    ടി.സി.എസ് സിഡ്‌നി മാരത്തോൺ പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യ ബഹ്‌റൈൻ വനിത

    text_fields
    bookmark_border
    42.195 കിലോമീറ്റർ മാരത്തോണിലാണ് നൂറ് അൽ ഹുലൈബിയുടെ നേട്ടം
    ടി.സി.എസ് സിഡ്‌നി മാരത്തോൺ പൂർത്തിയാക്കി ആദ്യ ബഹ്‌റൈൻ വനിത
    cancel
    camera_alt

    നൂറ് അൽ ഹുലൈബി മെഡലുമായി

    മനാമ: ടി.സി.എസ് സിഡ്‌നി മാരത്തോൺ പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ ബഹ്‌റൈൻ വനിതയായി നൂറ് അൽ ഹുലൈബി. കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നടന്ന 42.195 കിലോമീറ്റർ മാരത്തോണിലാണ് ഹുലൈബിയുടെ നേട്ടം. അബോട്ട് വേൾഡ് മാരത്തോൺ മേജേഴ്സിന്റെ ഭാഗമായ ഈ മാരത്തോണിൽ തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നുവെന്ന് നൂറ് അൽ ഹുലൈബി പറഞ്ഞു.


    വ്യക്തിഗത പരിശീലകയും ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റുമായ 38കാരിയായ അൽ ഹുലൈബി, കഴിഞ്ഞ വർഷം ആംസ്റ്റർഡാം മാരത്തോണിൽ നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ മറികടന്നതാണ് ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ പോഷകാഹാര പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം തകർത്തു. ഈ വെല്ലുവിളികൾ തരണം ചെയ്യാൻ നാല് മാസത്തോളം കഠിന പരിശീലനം നടത്തിയാണ് അവർ സിഡ്‌നി മാരത്തോണിനായി തയ്യാറെടുത്തത്.

    നവംബർ 2024-ൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ മാരത്തോണുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ മാരത്തോൺ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ടോക്കിയോ, ബോസ്റ്റൺ, ലണ്ടൻ, ചിക്കാഗോ, ന്യൂയോർക്ക്, ബെർലിൻ, സിഡ്‌നി എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഈ മാരത്തോണുകൾ 2006ലാണ് അബോട്ട് വേൾഡ് മാരത്തോൺ മേജേഴ്സ് സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആദ്യത്തെ ആറ് മാരത്തോണുകളും പൂർത്തിയാക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് സിക്സ് സ്റ്റാർ ഫിനിഷർ മെഡൽ നൽകി ആദരിക്കും. ഈ വർഷത്തെ സിഡ്‌നി മാരത്തോണിൽ 35,000 പേർ പങ്കെടുത്തു. എത്യോപ്യൻ താരം ഹൈലമര്യം കിറോസ് സിഡ്‌നി മാരത്തോൺ വിജയിയായി, ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ 42 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടിയ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വ്യക്തിയായും അദ്ദേഹം മാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:marathontcsSydneyBahrainiBahraini womancomplete
    News Summary - First Bahraini woman to complete TCS Sydney Marathon
    Similar News
    Next Story
    X