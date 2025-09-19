Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; മ​ല​ബാ​ർ വി​രു​ന്നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​രു​ക്കി ‘ജ​ഷ​ൻ’ ഷെ​ഫ് പി​ള്ള റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഷെ​ഫ് പി​ള്ള​യും എ​ത്തും
    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം; മ​ല​ബാ​ർ വി​രു​ന്നും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മൊ​രു​ക്കി ‘ജ​ഷ​ൻ’ ഷെ​ഫ് പി​ള്ള റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്
    മ​നാ​മ: വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​യി​ട​മാ‍യ ‘ജ​ഷ​ൻ’ ഷെ​ഫ് പി​ള്ള റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്. രു​ചി​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ക​ല​വ​റ​യാ​യ ‘ജ​ഷ​ൻ’ ഈ ​അ​വ​സ​ര​ത്തി​ൽ മി​ക​ച്ച ഓ​ഫ​റു​ക​ളൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ വ്യ​ന്ദം ഗാ​ർ​ഡ​നി​ലു​ള്ള റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ലെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട ഷെ​ഫ് പി​ള്ള​യും എ​ത്തും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ​യാ​ണ് ഷെ​ഫ് നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​ന്നേ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ല​ബാ​ർ ഭ​ക്ഷ​ണ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളെ രു​ചി​ച്ച​റി​യാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ഒ​രു​ക്കും. 9.9 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ 17 ഓ​ളം വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ഒ​രു ‘മ​ല​ബാ​ർ വി​രു​ന്ന്’ ആ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​ന​താ​യ മ​ല​ബാ​ർ​രു​ചി​ക​ള​റി​യാ​ൻ ഭ​ക്ഷ​ണ​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ത് മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്. ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്പൂ​ർ​ണ മ​ല​ബാ​ർ നോ​ൺ വെ​ജ് താ​ലി​യും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ് ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ക​ഴി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ളെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്. 10 ദീ​നാ​റി​ന്‍റെ ഓ​രോ ബി​ല്ലി​നും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന കൂ​പ്പ​ൺ വ​ഴി വ്യ​ന്ദം ല​ക്ഷ്വ​റി ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തെ താ​മ​സ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും നേ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​വും.

    മ​റ്റ് ഡൈ​നി​ങ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ, പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യും നേ​ടാ​ന​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 18 മു​ത​ൽ 29 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30ന് ​വി​ജ​യി​ക​ളെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും.

