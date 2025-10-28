Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 11:29 AM IST

    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കവും വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും

    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കവും വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും
    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ഡോ. ​റാ​ഷി​ദ് ഗ​സാ​ലി കൂ​ളി​വ​യ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​വും വാ​ഗ​ൺ ട്രാ​ജ​ഡി അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ന​ട​ക്കും. മ​നാ​മ​യി​ലെ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ലു​ള്ള പാ​ണ​ക്കാ​ട് ഹൈ​ദ​ർ അ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.30നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക. വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​സൈ​നാ​ർ കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​ൻ അ​റ​ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

    കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്റ്റേ​റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​കു​ള​ങ്ങ​ര, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ താ​നൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി അ​ക്ബ​ർ കൈ​ത്ത​മ​ണ്ണ, സീ​നി​യ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി വി.​എ​ച്ച്. അ​ബ്ദു​ള്ള വെ​ളി​യ​ങ്കോ​ട്, ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ലി സാ​ഹി​ബ്, അ​നീ​സ് ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്റ്റേ​റ്റ്, ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മ​നാ​മ കെ.​എം.​സി.​സി ഓ​ഫി​സി​ൽ മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കു​ന്ന​ത്ത് പ​റ​മ്പി​ലി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി ലി​സ്റ്റി​ൽ വ​ന്ന ഒ​ഴി​വി​ലേ​ക്ക് തി​രൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി​രു​ന്ന ജാ​സി​ർ ക​ന്മ​ന​ത്തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ഇ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്, മ​ണ്ഡ​ലം ട്ര​ഷ​റ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് റ​ഷീ​ദ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​രി​നെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മൗ​സ​ൽ മൂ​പ്പ​ൻ തി​രൂ​ർ വാ​ർ​ഷി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും ട്ര​ഷ​റ​റാ​യി​രു​ന്ന ജാ​സി​ർ ക​ന്മ​നം വ​ര​വ്-​ചെ​ല​വ് ക​ണ​ക്കു​ക​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി റ​മീ​സ് ക​ൽ​പ്പ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് കൊ​ടി​യ​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.സു​ലൈ​മാ​ൻ മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പ​ട്ട​ർ​ന​ട​ക്കാ​വ്, എം. ​മൊ​യ്‌​ദീ​ൻ ബാ​വ മൂ​പ്പ​ൻ ചെ​മ്പ്ര, ഇ​ബ്രാ​ഹിം പ​രി​യാ​പു​രം, ഫാ​റൂ​ഖ്‌ തി​രൂ​ർ, താ​ജു ചെ​മ്പ്ര, മു​നീ​ർ ആ​ത​വ​നാ​ട്, ഹു​നൈ​സ് മാ​ങ്ങാ​ട്ടി​രി, ഷാ​ഫി ചെ​മ്പ്ര, അ​ബ്ദു​സ​ലാം എ​ന്നി​വ​രു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

