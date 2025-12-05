Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 1:39 PM IST

    ഫയർ റെസ്‌ക്യൂ: മലയാളി യുവാക്കളെ ആദരിച്ചു

    ഫയർ റെസ്‌ക്യൂ: മലയാളി യുവാക്കളെ ആദരിച്ചു
    ബി ​ടു ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ, സു​ഹൃ​ത്ത് ദി​ലീ​പ്

    എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: കാ​റി​ന് പെ​ട്ടെ​ന്ന് തീ​പി​ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ, സ​മ​യോ​ചി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ വ​ൻ ദു​ര​ന്തം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ബി ​ടു ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് പ​രി​ശീ​ല​ക​നാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ, സു​ഹൃ​ത്ത് ദി​ലീ​പ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നാ​യി ഉ​ട​ൻ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ തീ ​അ​ണ​ക്കാ​നും കാ​റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ആ​ൾ​ക്ക് സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നും സാ​ധി​ച്ചു.

    ഇ​വ​രു​ടെ മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ വ​ലി​യൊ​രു ദു​ര​ന്ത​മാ​ണ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. ധീ​ര​മാ​യ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് ഇ​രു​വ​രെ​യും ബി ​ടു ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റും സ്റ്റാ​ഫും ചേ​ർ​ന്ന് അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. ആ​ദ​രി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ വെ​ള്ളി​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ൻ​സൂ​റി​നും ദി​ലീ​പി​നും മൊ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​ഫീ​ർ, ഷ​മീം, അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ന്ദേ​ശ്, മു​ഫീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് ആ​ലി​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X