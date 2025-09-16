Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 16 Sept 2025 9:35 AM IST
    date_range 16 Sept 2025 9:35 AM IST

    സ​മാ​ഹീ​ജി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടു​ത്തം: ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു

    സ​മാ​ഹീ​ജി​ലെ വീ​ട്ടി​ൽ തീ​പി​ടു​ത്തം: ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: സ​മാ​ഹീ​ജി​ലെ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടു​ത്ത​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ മ​രി​ച്ചു. 23 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​നി​ടെ ഇ​യാ​ളെ പു​റ​ത്തെ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നി​ടെ മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സം​ഘം ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി വീ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ഏ​ഴ് പേ​രെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ദേ​ശീ​യ ആം​ബു​ല​ൻ​സ് സം​ഘം ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ യു​വാ​വി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര വൈ​ദ്യ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​താ​യും തീ​പി​ടു​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:housediesfire breaks
    News Summary - Fire breaks out in house in Samaheej: One person dies
