Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസ​ൽ​മാ​നി​യ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 11:14 AM IST

    സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്
    cancel

    മ​നാ​മ: സ​ൽ​മാ​നി​യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്ക്. വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. തീ ​സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലൂ​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സി​നൊ​പ്പം അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടീ​മു​ക​ളും ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, സാ​ങ്കേ​തി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് തീ ​നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച​ത്.

    മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യെ​ത്തി​യ ഒ​രു വ്യ​ക്തി​കാ​ര​ണ​മാ​ണ് തീ​പി​ടി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​യാ​ൾ​ക്കാ​ണ് പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ​ത്. മ​റ്റൊ​രു രോ​ഗി​ക്ക് പു​ക ശ്വ​സി​ച്ച് അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ളു​ണ്ടാ​യി. രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കോ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കോ മ​റ്റ് പ​രി​ക്കു​ക​ളൊ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല.

    കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ആ​ശു​പ​ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു. സാ​ഹ​ച​ര്യം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സി​നും മ​റ്റ് എ​ല്ലാ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശു​പ​ത്രി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു. എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന സു​ര​ക്ഷാ നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ത​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:InjuredSalmaniya Medical ComplexFire breaks out
    News Summary - Fire breaks out at Salmaniya Medical Complex; one injured
    Similar News
    Next Story
    X