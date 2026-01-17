Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:13 PM IST

    അ​റാ​ദി​ലെ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല, വ​ൻ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം

    അ​റാ​ദി​ലെ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തീ​പി​ടി​ത്തം; ആ​ള​പാ​യ​മി​ല്ല, വ​ൻ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം
    അ​റാ​ദി​ലെ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ഇ​ന്ന​ലെ​യു​ണ്ടാ​യ തീ​പി​ടി​ത്തം​

    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള അ​റാ​ദ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​നി ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ വ​ൻ തീ​പി​ടി​ത്തം. ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ന്റെ വ​ലി​യൊ​രു ഭാ​ഗം ന​ശി​ച്ച​താ​യി ഉ​ട​മ അ​ലി അ​ൽ മു​ത​വ അ​റി​യി​ച്ചു. സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി അ​തി​വേ​ഗം തീ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​ക്കി. തീ ​പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും അ​ണ​ച്ചെ​ങ്കി​ലും, വീ​ണ്ടും പു​ക​യാ​നോ തീ ​പ​ട​രാ​നോ ഉ​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സം​ഘം സ്ഥ​ല​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കു​ക​ളോ മ​റ്റ് അ​നി​ഷ്ട സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല.

    ആ​ർ​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റ​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ല്ല. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യും സം​സ്കാ​ര​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ലെ നി​ര​വ​ധി കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ നാ​ശ​ന​ഷ്ടം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ കാ​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ലി അ​ൽ മു​ത​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

