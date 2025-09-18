Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 9:28 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 9:28 AM IST

    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ഴ​യും ത​ട​വും; പു​തി​യ നി​യ​മം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ

    നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല
    ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പി​ഴ​യും ത​ട​വും; പു​തി​യ നി​യ​മം പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 1,000 മു​ത​ൽ 10,000 ദീ​നാ​ർ​വ​രെ പി​ഴ​യും ത​ട​വും ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​ന്നേ​ക്കും. നി​ല​വി​ൽ പാ​ർ​ല​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ​ബ്ലി​ക് യൂ​ട്ടി​ലി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്‍റ് ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​ബി​ൽ നി​യ​മ​മാ​യി പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ മൃ​ഗ​ശാ​ല​ക​ൾ, പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്ക​സു​ക​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും ഇ​ത്ത​രം മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി. വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​കാ​ര്യ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. നി​യ​മം പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന് ആ​റ് മാ​സ​ത്തെ സ​മ​യം ന​ൽ​കും. ഈ ​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മ​റ്റു​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാം.

    പ്ര​ധാ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തും അം​ഗീ​കൃ​ത സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രു അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ മൃ​ഗ​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ​രാ​ളെ ആ​ക്ര​മി​ച്ചാ​ൽ, അ​ത് സ്ഥി​ര​മാ​യ അം​ഗ​വൈ​ക​ല്യ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യാ​ൽ മൂ​ന്ന് മു​ത​ൽ ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷം വ​രെ ത​ട​വ് ല​ഭി​ക്കാം. ഇ​ര മ​രി​ച്ചാ​ൽ ജീ​വ​പ​ര്യ​ന്തം ത​ട​വാ​ണ് ശി​ക്ഷ. ആ​ക്ര​മ​ണം ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ക്രി​മി​ന​ൽ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മൂ​ല​മു​ള്ള കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നോ പ​രി​ക്കി​നോ ഉ​ള്ള നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​കും.

    മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ കോ​ട​തി​ക്ക് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാം. മൃ​ഗ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ച്ചെ​ല​വു​ക​ൾ ഉ​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കും. ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​രോ മൃ​ഗ​ത്തെ​യും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. അ​വ​യ്ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വൈ​ദ്യ പ​രി​ച​ര​ണം, സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വാ​സ​സ്ഥ​ലം, ഭ​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യോ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് ഉ​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന​നം, മ​ര​ണം, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി, ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട​ൽ, ഒ​രു മൃ​ഗം ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ​രി​ക്ക് വ​രു​ത്തു​ക​യോ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വം എ​ന്നി​വ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​നും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നും ലൈ​സ​ൻ​സ് റ​ദ്ദാ​ക്കാ​നും അ​ധി​കാ​രം ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ കു​റ്റ​കൃ​ത്യം ചെ​യ്താ​ൽ 20,000 ദീ​നാ​ർ​വ​രെ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കും. മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ഭ്രാ​ന്തി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​വോ 10,000 ദീ​നാ​ർ​വ​രെ പി​ഴ​യോ ല​ഭി​ക്കും.

    പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മ​റ്റ് മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക, സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​വ​ര​ശേ​ഖ​രം ത​യാ​റാ​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഈ ​ബി​ല്ലി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ.അ​പ​ക​ട​കാ​രി​ക​ളാ​യ മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശ​ദ​മാ​യ പ​ട്ടി​ക ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കും ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    TAGS:Gulf NewsfineimprisonmentAnimalsBahrain News
