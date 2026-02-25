ഗ്യാസ് വിതരണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യൻ സാന്നിധ്യമാവാൻ 'ഫൈൻ ഗ്യാസ്'text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ ഗ്യാസ് വിതരണ മേഖലയിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ ‘ഫൈൻ ഗ്യാസ്’ പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്നു. ബഹ്റൈനിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനി ഈ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്.
ഗൃഹോപയോഗത്തിനും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി മികച്ച സേവനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിംഗ് ഫെബ്രുവരി 25ന് സൽമാനിയ കെ സിറ്റിയിൽ വെച്ച് നടക്കും. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വേഗതയാർന്ന ഡെലിവറി സേവനവും സുരക്ഷിത വിതരണ സംവിധാനവും കമ്പനി ഉറപ്പുനൽകുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്, 24 മണിക്കൂർ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട്, അടിയന്തര സേവന സൗകര്യം എന്നിവയും ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന ഇഫ്താർ സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ലോഞ്ചിങ് ചടങ്ങുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബഹ്റൈനിലെ പ്രമുഖ വ്യാപാരികൾ, വ്യവസായ പ്രമുഖർ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register