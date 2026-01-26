Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    26 Jan 2026 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 11:22 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ക്ഷേ​പ വ​ള​ർ​ച്ച​യും

    പു​തി​യ യു​ലി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും നി​ക്ഷേ​പ വ​ള​ർ​ച്ച​യും
    സി.​ഇ.​ഒ ഡി.​പി. പ​ട്നാ​യ​ക്

    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഭ​ദ്ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ യു​ലി​പ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​മാ​യി എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ. ജീ​വി​ത സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്കൊ​പ്പം ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച നി​ക്ഷേ​പ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ​പോ​ലെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് നേ​ടു​ന്ന​ത്.

    വി​പ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​ക്കു​റ​ച്ചി​ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള വ​ള​ർ​ച്ച ന​ൽ​കു​ന്ന വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ സ​മ്പാ​ദ്യ മാ​ർ​ഗ​മാ​ണ് യു​ലി​പ് എ​ന്ന് എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി.​ഇ.​ഒ ഡി.​പി. പ​ട്നാ​യ​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.എ​ൽ.​ഐ.​സി ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ര​ണ്ടു പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    1. പ്ലാ​ൻ 282 (ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ് പ്ല​സ്- സിം​​ഗ്ൾ പ്രീ​മി​യം)

    ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ പ്രീ​മി​യം അ​ട​ച്ച് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല നി​ക്ഷേ​പം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ​വ​യാ​ണി​ത്. ഇ​ക്വി​റ്റി, ബാ​ല​ൻ​സ്ഡ്, ഡെ​ബ്റ്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ നൂ​റി​ല​ധി​കം ഫ​ണ്ട് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ൾ ഇ​തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ നാ​ല് ശ​രീ​അ​ത്ത് കം​പ്ല​യി​ന്റ് പ്ലാ​നു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​ക്ഷേ​പം നേ​ര​ത്തേ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ കോ​മ്പൗ​ണ്ടി​ങ് ഗു​ണ​ഫ​ലം പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താം.

    2. പ്ലാ​ൻ 283 (ഫ്ലെ​ക്സി വെ​ൽ​ത്ത് ബി​ൽ​ഡ​ർ- ലി​മി​റ്റ​ഡ് പ്രീ​മി​യം)

    നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ നി​യ​ന്ത്ര​ണം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി പ​രി​മി​ത കാ​ല പ്രീ​മി​യം പ്ലാ​ൻ ആ​ണി​ത്. ഇ​തി​ലെ ടോ​പ്-​അ​പ് സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലൂ‌​ടെ പു​തി​യ പോ​ളി​സി എ​ടു​ക്കാ​തെ​ത​ന്നെ എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും അ​ധി​ക തു​ക നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാം. ഫ​ണ്ട് സ്വി​ച്ചി​ങ്ങി​ലൂ​ടെ വി​പ​ണി സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്താ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    ലോ​ക്-​ഇ​ൻ പീ​രി​യ​ഡി​നു ശേ​ഷം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ മ​റ്റോ തു​ക ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    നി​ക്ഷേ​പ​ക​ർ​ക്കു​ള്ള

    നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ

    റി​ട്ട​യ​ർ​മെ​ന്റ്, മ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം എ​ന്നി​വ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ക.

    ഫ​ണ്ടു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം വി​ല​യി​രു​ത്തി ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ത്തു​ക.

    എ​ൽ.​ഐ.​സി​യു​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലു​ക​ൾ വ​ഴി എ​ൻ.​എ.​വി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും പോ​ളി​സി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും.

    പ്രീ​മി​യം തു​ക​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​കു​തി നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

