Madhyamam
    Bahrain
    21 Aug 2025 9:52 AM IST
    21 Aug 2025 9:52 AM IST

    ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം; അ​ഭി​മാ​ന താ​ര​മാ​യി ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​ണ് ഫെ​ല്ല
    fella mehak
    ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​മാ​യി

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യാ​യ കൊ​ച്ചു മി​ടു​ക്കി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ കൊ​ല്ലം സ്വ​ദേ​ശി അ​ക്ബ​ർ ഷാ​യു​ടെ​യും കാ​യം​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ഡ്വ. ഷ​ഫ്ന​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലെ ര​ണ്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യാ​യ ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്ക് ആ​ണ് ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ ര​ച​ന​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ​ത്.

    ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക് കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    ത​ത്സ​മ​യം കൊ​ടു​ത്ത വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​ട്ട് മി​നി​റ്റ് 47 സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​കൊ​ണ്ട് മൂ​ന്നോ നാ​ലോ വ​രി​ക​ളു​ള്ള 20 ക​വി​ത​ക​ൾ ഭാ​വ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന് സൃ​ഷ്ടി​ച്ച് ചൊ​ല്ലി​ക്കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഈ ​ഏ​ഴു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു ക​യ​റി​യ​ത്.എ​ൽ.​കെ.​ജി മു​ത​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഫെ​ല്ല ക്ലേ ​മോ​ഡ​ലി​ങ്, പ്ര​സം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്. കു​ഞ്ഞാ​യി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ത​ൽ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​ഥ​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ഫെ​ല്ല അ​തി​ന്‍റെ സ​ന്ദേ​ശം ചോ​ദി​ച്ചു മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് ഫ്ര​ണ്ട്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും മ​ല​ർ​വാ​ടി ബാ​ല​സം​ഘ​വും സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സ​മ്മ​ർ ഡി​ലൈ​റ്റ് സീ​സ​ൺ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്നും മി​ക​ച്ച ക്യാ​മ്പ​റാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തും ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്കാ​ണ്. ക്യാ​മ്പി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഫെ​ല്ല എ​ഴു​തി​യ അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ക​വി​ത എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും പ്ര​ശം​സ പി​ടി​ച്ചു​പ​റ്റി. ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം പി​ടി​ച്ച​തി​ന് ക്യാ​മ്പി​ൽ വെ​ച്ച് ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്കി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ട് വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ ഐ​സി​ൻ ഹാ​ഷ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ണ് ഫെ​ല്ല​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ. പി​താ​വ് അ​ക്ബ​ർ ഷാ ​പ​തി​മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഏ​ഷ്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ്സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​വി​യി​ൽ സ​യ​ന്‍റി​സ്റ്റ് ആ​ക​ണ​മെ​ന്നു​മൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ഫെ​ല്ല​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ൾ. ഒ​ഴി​വു സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചാ​യ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും മ​റ്റും ഓ​രോ​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഫെ​ല്ല​യു​ടെ വി​നോ​ദം. ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്കി​ന്റെ ക​ലാ​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ എ​പ്പോ​ഴും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്.

