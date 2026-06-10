എസ്.എസ്.എൽ.സി ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ ദൃശ്യ പ്രജിത്തിന് ആദരം

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Posted Ondate_range 10 Jun 2026 2:27 PM IST
Updated Ondate_range 10 Jun 2026 2:27 PM IST
എസ്.എസ്.എൽ.സി ഫുൾ എ പ്ലസ് നേടിയ ദൃശ്യ പ്രജിത്തിന് ആദരംtext_fields
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News Summary - Felicitation for Drishya Prajith, who scored Full A+ in SSLC
മനാമ: മുഹറഖ് കാസിനോ കൂട്ടായ്മ ബഹ്റൈന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2025-2026 അധ്യയന വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ ദൃശ്യ പ്രജിത്തിനെ ആദരിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥിനി നാട്ടിലായതിനാൽ കുട്ടിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ പിതാവ് പ്രജിത് പീതാംബരം കൂട്ടായ്മ ഭാരവാഹിയായ നിസാർ മാഹിയിൽ നിന്ന് മൊമെന്റോ ഏറ്റുവാങ്ങി. കൂട്ടായ്മയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ വർഷവും അംഗങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലെ മികച്ച വിജയം നേടുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നത്. കൂട്ടായ്മയുടെ ഇത്തരം പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ പ്രവാസി കുട്ടികൾക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നതായി പ്രജിത് പീതാംബരം പറഞ്ഞു.
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