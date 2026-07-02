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    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 July 2026 11:24 AM IST
    Updated On
    date_range 2 July 2026 11:24 AM IST

    പാസ്‌പോർട്ട്, കോൺസുലർ സേവനങ്ങളുടെ ഫീസ് വർധന പുനഃപരിശോധിക്കണം -ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ

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    പാസ്‌പോർട്ട്, കോൺസുലർ സേവനങ്ങളുടെ ഫീസ് വർധന പുനഃപരിശോധിക്കണം -ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ
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    മനാമ: പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ അമിതമായ ഫീസ് വർധന പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ബഹ്‌റൈൻ പ്രതിഭ.

    പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സമീപകാല സംഘർഷങ്ങളുടെയും, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജോലി സംബന്ധമായും മറ്റും പ്രവാസികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ വർധന, സാധാരണക്കാരായ പ്രവാസികളോട് കാട്ടിയ കടുത്ത അനീതിയാണ്. നാട്ടിൽ ഫീസ് വർധനയുണ്ടെങ്കിലും, അതിനോട് യാതൊരു ആനുപാതികതയുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വിദേശത്തുള്ള ഈ വർധന നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രവാസി കുടുംബങ്ങളെയും തൊഴിലാളികളെയും സംബന്ധിച്ച് താങ്ങാനാവുന്നതിലും അപ്പുറമാണ് ഈ ഫീസ് വർധന. പ്രവാസികളുടെ ആശങ്കകളെയും എതിർപ്പുകളെയും പരിഗണിക്കാതെ നടപ്പിലാക്കിയ ഈ തീരുമാനം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഈ അന്യായമായ ഫീസ് വർധന അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ എം.പിമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ വഴി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനും സംഘടന മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും പ്രതിഭ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.കെ സുലേഷും പ്രസിഡന്‍റ് കെ.വി മഹേഷും പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.

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    TAGS:passportBahrainconsular serviceBahrain Pratibha
    News Summary - Fee hike for passport and consular services should be reviewed - Bahrain Pratibha
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