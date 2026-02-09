Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Feb 2026 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Feb 2026 9:38 AM IST

    ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സമാപിച്ചു

    ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സമാപിച്ചു
    ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ മ​ണ​ർ​കാ​ട് ടീം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കേ​ര​ള നേ​റ്റി​വ് ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന്യൂ ​സി​ഞ്ച് മൈ​താ​നി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ക​പ്പ് നാ​ട​ൻ പ​ന്തു​ക​ളി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ പു​തു​പ്പ​ള്ളി ടീ​മി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​ണ​ർ​കാ​ട് ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി പു​തു​പ്പ​ള്ളി ടീ​മി​ന്റെ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​നേ​യും, മി​ക​ച്ച പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​ര​നാ​യി മ​ണ​ർ​കാ​ട് ടീ​മി​ന്റെ ലി​ബു​വി​നെ​യും, മി​ക​ച്ച കൈ​വെ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യി മ​ണ​ർ​കാ​ട് ടീ​മി​ന്റെ റി​ന്റോ​യേ​യും, ന​വാ​ഗ​ത പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി പു​തു​പ്പ​ള്ളി ടീ​മി​ന്റെ മ​ണി​ക്കു​ട്ട​നേ​യും, മി​ക​ച്ച കാ​ല​ടി​ക്കാ​ര​നും, ഫൈ​ന​ലി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി മ​ണ​ർ​കാ​ട് ടീ​മി​ന്റെ ബി​നു​വി​നെ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ് ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി റെ​ജി കു​രു​വി​ള അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി വ​ന്ദ്യ സ്ലീ​ബാ പോ​ൾ വ​ട്ട​വേ​ലി​ൽ കോ​റെ​പ്പി​സ​കോ​പ്പ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബെ​ന്നി പി. ​മാ​ത്യു, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ഭ​ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യ സ​ന​ൽ കു​മാ​ർ, ദി​നേ​ഷ്, ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സാ​ജ​ൻ തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു​. റോ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ച സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ബി.​കെ.​എ​ൻ.​ബി.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​രാ​ജ് സി.​പി. കൃ​ത​ജ്ഞ​ത​യും അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - Federation Cup domestic football tournament concludes
