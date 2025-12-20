Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 10:58 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 10:58 AM IST

    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡേ ​പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മ​നാ​മ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ക്യാ​മ്പ് സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ കെ.​ടി. സ​ലീം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഫെ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​വ​ൻ മെ​ൻ​ഡ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു സ്വാ​ഗ​തം അ​റി​യി​ച്ചു. ഫ്ര​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ കു​റി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ഗ​ഫൂ​ർ കൈ​പ്പ​മം​ഗ​ലം, അ​ൻ​വ​ർ നി​ല​മ്പൂ​ർ, റം​ഷാ​ദ് അ​ഴ​ലി​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ച് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫെ​ഡ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡെ​ന്നി ജെ​യിം​സ്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്സി ജ​ഫി​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ്നാ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, പ്രോ​ഗ്രാം കോ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ക്ലോ​ഡി ജോ​ഷി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ ജെ​ഫി​ൻ, ര​ഞ്ജി​ത്ത് രാ​ജു, ബി​നു ശി​വ​ൻ, ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി കി​ഷോ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നൂ​റോ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:medical campgulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Fed Bahrain organizes free medical camp
