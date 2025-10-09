Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 Oct 2025 10:19 AM IST
    date_range 9 Oct 2025 10:19 AM IST

    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന്

    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന്
    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10ന് ​ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലു​ള്ള കെ ​സി​റ്റി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ദി.ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാം​ഗം സു​ബൈ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഔ​പ​ചാ​രി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഫെ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​വ​ൻ​സ​ൺ മെ​ൻ​ഡീ​സി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്തി​മ​രൂ​പ​മാ​യ​ത്. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​യ ക്ലോ​ഡി ജോ​ഷി പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടും വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യോ​ടും കൂ​ടി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്താ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഫെ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്സി ജെ​ഫി​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ്ന ര​ഞ്ജി​ത്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഡെ​ന്നി ജെ​യിം​സ്, മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യേ​ഷ് ജ​യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണ​പ്പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.ഓ​ണ​സ​ദ്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​നു ശി​വ​ൻ, ഗെ​യിം​സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ക്രി​സ്റ്റോ​ഫ​ർ ഐ​സ​ക്, കൂ​പ്പ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജി​ത് രാ​ജു, ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രും പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. കൂ​ടാ​തെ, കോ​ർ ഗ്രൂ​പ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​നോ​യ്‌, ജി​തേ​ഷ് അ​ജ്മ​ൽ, സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, ഹ​രി​ദാ​സ് എ​ന്നി​വ​രും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationsBahrain Newsgulf news malayalam
