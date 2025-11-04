Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഫെ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 9:38 AM IST

    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ഫെ​ഡ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു
    cancel
    camera_alt

    പു​തു​താ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ

    മ​നാ​മ: എ​റ​ണാ​കു​ളം നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​റ്റേ​ണി​റ്റി ഓ​ഫ് എ​റ​ണാ​കു​ളം ഡി​സ്ട്രി​ക്ട് (ഫെ​ഡ്) പു​തി​യ ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. കു​ട്ടി​ക​ളി​ലെ ക​ലാ, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, വ്യ​ക്തി​ത്വ വി​ക​സ​ന അ​ഭി​രു​ചി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തു​ക​യും നേ​തൃ​പാ​ട​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ങ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30ന് ​ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ലാ​ണ് 2025-2027 കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ഫെ​ഡ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്റ്റീ​വ​ൻ​സ​ൺ മെ​ൻ​ഡ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നി​ൽ ബാ​ബു, ഫെ​ഡ് ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നി​ക്‌​സി ജെ​ഫി​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ഷ്ണ ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    നി​വേ​ദി​ത സു​ജി​ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യും ആ​ൻ മേ​രി ഭ​വ്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. റ്റ​ഹ്ന മേ​ഴ്‌​സി സി​ൻ​സ​ൺ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യും അ​വ്നി ര​ഞ്ജി​ത്ത് ആ​ർ​ട്സ് ആ​ന്റ് ക്രി​യേ​റ്റി​വി​റ്റി ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യും അ​വി​ദാ​ൻ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ് മീ​ഡി​യ ആ​ന്റ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ റെ​പ്ര​സെ​ന്റ​റ്റീ​വാ​യും സ​ഞ്ജ​യ് ജ​യേ​ഷ് ഡി​സി​പ്ലി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ മോ​ണി​റ്റ​റാ​യും ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു.ര​ക്ഷ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ജി​തേ​ഷ് ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ടാ​ല​ന്റ് ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും ര​ഞ്ജി​ത്ത് രാ​ജു ഇ​വ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും ജീ​ന സു​നി​ൽ, ജി​ഷ്ണ ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ർ പേ​ര​ന്റ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​യും നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ ബോ​ക്സ് ഓ​ഫി​സ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഉ​ട​മ​യും മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ണ​ൽ സ്പീ​ക്ക​റു​മാ​യ സു​മി​ത സു​ധാ​ക​ർ സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്ങ​നെ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സ് ന​യി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് 10ാം ക്ലാ​സ്, 12ാം ക്ലാ​സ് വി​ജ​യി​ക​ളെ ഫെ​ഡ് അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ അ​വി​ദാ​ൻ സു​നി​ൽ തോ​മ​സ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സി​യാ​ൻ, ആ​ന​ന്ദി​ക അ​നൂ​പ്, മാ​ധ​വ് സു​നി​ൽ രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsChildren's Winggulf news malayalam
    News Summary - Fed Bahrain elects children's wing officers
    Similar News
    Next Story
    X