Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഹൃ​ദ​യ​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 12:01 PM IST

    ഹൃ​ദ​യ​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ണ​യ​ദി​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14 - വാ​ല​ന്റൈ​ൻ​സ് ഡേ! ​ലോ​ക പ്ര​ണ​യ​ദി​നം!
    ഹൃ​ദ​യ​പു​ഷ്പ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ണ​യ​ദി​നം
    cancel

    മ​ഞ്ഞ​ണി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യു​ടെ കു​ളി​രി​ൽ, ക​ര​ളി​ൽ വി​രി​യു​ന്ന അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ചെ​മ്പ​നീ​ർ പൂ​ക്ക​ളാ​ണ് ലോ​ക പ്ര​ണ​യ​ദി​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​കം. ഭൂ​മി​യു​ടെ വ​ദ​ന​ത്തി​ൽ ഹേ​മ​ന്തം ത​ലോ​ടു​മ്പോ​ൾ, വാ​യു​വി​ൽ പ​ട​രു​ന്ന പ്ര​ണ​യ സു​ഗ​ന്ധം ലോ​ക​ത്തെ ഒ​ന്നാ​കെ ഒ​രു അ​ന​ശ്വ​ര പ്ര​ണ​യ​കാ​വ്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി പോ​ലും അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ദി​നം...​വാ​ല​ന്റൈ​ൻ​സ് ഡേ! ​കാ​ല​ത്തി​ന്റെ താ​ളു​ക​ളി​ൽ സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​പ്ത​വ​ർ​ണ​ങ്ങ​ൾ​കൊ​ണ്ട് കോ​റി​യി​ട്ട മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ഒ​രു ഓ​ർ​മ​ച്ചി​ത്ര​മാ​ണ​ത്.

    ആ​രാ​ണ് വാ​ല​ന്റൈ​ൻ?

    വാ​ല​ന്റൈ​ൻ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ വേ​രു​ക​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള യാ​ത്ര ചെ​ന്നെ​ത്തു​ന്ന​ത് പു​രാ​ത​ന റോ​മി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​വീ​ഥി​ക​ളി​ലാ​ണ്. അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ​ർ​വും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ​യാ​ണി​ത്. ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ക്ലോ​ഡി​യ​സ് ര​ണ്ടാ​മ​ൻ സൈ​നി​ക​ർ​ക്ക് വി​വാ​ഹം നി​രോ​ധി​ച്ച കാ​ലം; കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ സൈ​നി​ക​രെ യു​ദ്ധ​ക്ക​ള​ത്തി​ൽ ദു​ർ​ബ​ല​രാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ഭ​യ​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​ണ​യ​മെ​ന്ന വി​കാ​രം ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ശ​ക്തി​യാ​ണെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ച്ച വി​ശു​ദ്ധ വാ​ല​ന്റൈ​ൻ ആ ​ക​ൽ​പ​ന​യെ ധി​ക്ക​രി​ച്ചു. സ്നേ​ഹ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി പ​വി​ത്ര​ത​യേ​കി, പ്ര​ണ​യി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മി​ന്നു​കെ​ട്ടി.

    ഈ ​കു​റ്റ​ത്തി​ന് ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​ട​വി​ലാ​ക്കു​ക​യും ക്രി​സ്തു​വ​ർ​ഷം 270 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​വ​ധ​ശി​ക്ഷ​ക്ക് വി​ധേ​യ​നാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്വ​ന്തം ജീ​വ​ൻ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​നാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ആ ​പു​ണ്യ​ദ​ർ​ശ​ക​ന്റെ ഓ​ർ​മ​യി​ലാ​ണ് ലോ​ക​മി​ന്നും ഈ ​സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​ർ​ണോ​ത്സ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലെ ത​ങ്ക​ത്തൂ​ലി​ക​ക​ൾ പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന് ആ​ത്മാ​വി​ന്റെ ആ​ഴം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി. ‘‘എ​ന്റെ പ്ര​ണ​യം ചെ​ഞ്ചോ​ര നി​റ​മു​ള്ള ഒ​രു ചു​വ​ന്ന റോ​സാ​പ്പൂ​വു പോ​ലെ​യാ​ണ്!’’ എ​ന്ന് പാ​ടി​യ ബേ​ൺ​സും നെ​രൂ​ദ​യും, ഷെ​ല്ലി​യും ഷേ​ക്സ്പി​യ​റും എ​ല്ലാം പ്ര​ണ​യ​ത്തെ വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​ക്കി. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ കാ​ൽ​പ​നി​ക​ത​യു​ടെ ച​ക്ര​വ​ർ​ത്തി ച​ങ്ങ​മ്പു​ഴ പ്ര​ണ​യ നൊ​മ്പ​ര​ത്തെ സം​ഗീ​ത​മാ​ക്കി​പ്പോ​ൾ, പൂ​വ​ച്ച​ലി​ന്റെ തൂ​ലി​ക പ്ര​ണ​യ​ത്തെ ഒ​രു വ​സ​ന്ത​മാ​ക്കി മാ​റ്റി. അ​ദ്ദേ​ഹം കു​റി​ച്ചി​ട്ട ആ ​വ​രി​ക​ൾ ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് അ​നു​രാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മ​ന്ത്ര​മാ​ണ്: ‘‘അ​നു​രാ​ഗി​ണി ഇ​താ എ​ൻ ക​ര​ളി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ പൂ​ക്ക​ൾ…​ഒ​രു രാ​ഗ​മാ​ല​യാ​യ് ഇ​തു നി​ന്റെ ജീ​വ​നി​ൽ അ​ണി​യൂ...’’

    ‘തേ​പ്പ​ല്ല’ പ്ര​ണ​യം; അ​തൊ​രു സ്വ​ർ​ഗീ​യ ക​ല

    പ്ര​ണ​യം എ​ന്ന​ത് ഏ​താ​നും നാ​ളു​ക​ൾ മാ​ത്രം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന വെ​റു​മൊ​രു ഹോ​ർ​മോ​ൺ വി​ള​യാ​ട്ട​മ​ല്ല. ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സ്വാ​ർ​ഥ​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ക​പ​ട​പ്ര​ണ​യം അ​ഭി​ന​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഈ ​വി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. ആ​ധു​നി​ക കാ​ല​ത്തെ ‘തേ​പ്പ്’ എ​ന്ന പ്ര​യോ​ഗം സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ, ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ വെ​റും ചീ​ട്ടു​കൊ​ട്ടാ​ര​ങ്ങ​ൾ പോ​ലെ ത​ക​ർ​ത്തു​ക​ള​യു​ന്ന, സ്നേ​ഹ​ത്തെ വ​ഞ്ച​ന​യു​ടെ പ​ര്യാ​യ​മാ​ക്കു​ന്ന ‘തേ​പ്പ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള​ത​ല്ല’ ഈ ​പ്ര​ണ​യ​ദി​നം. പ്ര​ണ​യി​ച്ചി​ട്ട് പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ ‘തേ​ച്ചി​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​വ​ർ’ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ സ്നേ​ഹ​ത്തെ​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് സ്വ​ന്തം ച​പ​ല​ത​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. തേ​പ്പ​ല്ല പ്ര​ണ​യം; അ​തൊ​രു സ്വ​ർ​ഗീ​യ ക​ല​യാ​ണ്; അ​തൊ​രു ആ​ത്മ​വ​സ​ന്ത​മാ​ണ്!

    യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ണ​യ​ദി​നം കേ​വ​ലം ക​മി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും യു​വ​മി​ഥു​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ത്ര​മു​ള്ള​ത​ല്ല, ശ​രീ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ മ​ന​സ്സി​ന്റെ പൊ​രു​ത്ത​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​റ്റോ​ണി​ക് പ്ര​ണ​യ​മാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​ദാ​ത്ത​മാ​യ ഭാ​വം. ര​ണ്ട് ആ​ത്മാ​ക്ക​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള നി​ശ്ശ​ബ്ദ​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ​തു​മാ​യ ഈ ​ബ​ന്ധം മ​റ്റെ​ല്ലാ രൂ​പ​ങ്ങ​ളേ​ക്കാ​ളും ശ​ക്ത​വും ആ​ത്മീ​യ​വു​മാ​ണ്. കാ​മ​ന​ക​ളു​ടെ ക​ന്മ​ഷ​മി​ല്ലാ​ത്ത, നി​ലാ​വു​പോ​ലെ നി​ർ​മ​ല​മാ​യ ഈ ​സ്നേ​ഹം ന​ശ്വ​ര​മാ​യ ദേ​ഹ​ത്തി​ന​പ്പു​റം അ​ന​ശ്വ​ര​മാ​യ ആ​ത്മാ​വു​ക​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലാ​ണെ​ന്ന് ഈ ​ദി​നം ന​മ്മെ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഉ​ള്ളി​ലെ അ​നു​രാ​ഗം പു​റ​ത്തു​പ​റ​യാ​തെ ഉ​ള്ള​റ​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന മൗ​നാ​നു​രാ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ പ​വി​ത്ര​ത​യെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഈ ​ദി​നം സ്വ​ന്ത​മാ​ണ്.

    ചു​ണ്ടി​ലെ ചി​രി​യേ​ക്കാ​ൾ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ ക​ണ്ണ് തു​ട​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ട​ത്താ​ണ് പ്ര​ണ​യം സ്വ​ർ​ഗ​ത്തെ തൊ​ടു​ന്ന​ത്. മ​ഹാ​നാ​യ ക​വി റൂ​മി കു​റി​ച്ച​തു​പോ​ലെ, ‘‘വാ​ക്കു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ വി​ര​ഹ​മു​ള്ളൂ, ആ​ത്മാ​വു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വേ​ർ​പി​രി​യ​ലി​ല്ല.’’ മ​ണ്ണി​ലെ പ്ര​ണ​യം വി​ണ്ണി​ലെ സം​ഗീ​ത​മാ​യി, സ്വ​ർ​ഗീ​യാ​നു​ഭൂ​തി​യാ​യി, ഈ ​പ്ര​ണ​യ​ദി​ന​ത്തി​ലെ​ന്ന പോ​ൽ എ​ന്നും ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങ​ട്ടെ!

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsValentine's Daygulf news malayalam
    News Summary - February 14 - Valentine's Day! International Love Day!
    Similar News
    Next Story
    X