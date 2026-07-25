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    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 July 2026 1:56 PM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 1:56 PM IST

    എഫ്.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി

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    എഫ്.സി.സി യാത്രയയപ്പ് നൽകി
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    എഫ്.സി.സി റിഫ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ടീം ജോസിന് നൽകിയ

    യാത്രയയപ്പ്

    മനാമ: എഫ്.സി.സി റിഫ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ടീമംഗം ജോസിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. റിഫ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ മാനേജർ ഷാജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജോസിനുള്ള മെമന്റോയും ഷാജു കൈമാറി.

    തുടർന്നു സംസാരിച്ച എല്ലാവരും ജോസിന് യാത്രാമംഗളങ്ങൾ ആശംസിച്ചു. എവിടെ പോയാലും എഫ്.സി.സിയും അംഗങ്ങളും തന്ന ഓർമകൾ എന്നും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവുമെന്നും മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ജോസ് പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിന് ട്രഷറർ രാജു നന്ദി പറഞ്ഞു.

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    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - FCC gave a farewell
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