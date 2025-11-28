Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ന​സ്സി​നെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 12:01 PM IST

    മ​ന​സ്സി​നെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ 2.0 മെ​ന്റ​ലി​സം ഷോ ​ഇ​ന്ന്; വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബി​ലെ ബാ​ങ്ക്വ​റ്റ് ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി
    മ​ന​സ്സി​നെ വി​സ്മ​യി​പ്പി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ
    cancel
    camera_alt

    ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മെ​ന്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ 2.0’ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റും. പ്രേ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ ചി​ന്ത​യെ​യും ത​ല​ച്ചോ​റി​നെ​യും ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ത്ഭു​ത പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഷോ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റി​ന് അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബി​ലെ ബാ​ങ്ക്വ​റ്റ് ഹാ​ളി​ൽ നി​യാ​ർ​ക്ക്-​ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘സ്പ​ർ​ശം 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ 2.0 അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​രി​പാ​ടി​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റും ഭാ​ര്യ ത​സ്‌​നി ഫാ​സി​ലും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി പ​ന്ത​ലാ​യ​നി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ നെ​സ്റ്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് സെ​ന്റ​ർ (നി​യാ​ർ​ക്) നെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഷ്‌​റ​ഫ് കെ.​പി​യും നെ​സ്റ്റ് കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി യൂ​നു​സ് ടി.​കെ​യും പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി പ​ഠ​ന​കാ​ല​മാ​യ 2003ൽ ​അ​ത്ഭു​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ല​യി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന ഫാ​സി​ൽ ബ​ഷീ​ർ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ നെ​ടു​മ്പാ​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്‌. 2015 മു​ത​ൽ മെ​ന്റ​ലി​സം ഷോ​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു​വ​രു​ന്നു. ഹി​പ്നോ​ട്ടി​സ​ത്തി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ഈ ​ഷോ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ജി.​സി.​സി​യി​ലെ എ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി 100ല​ധി​കം ഷോ​ക​ളും ഇ​ന്ത്യ, മ​ലേ​ഷ്യ, സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 400ല​ധി​കം പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ട​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്ത് ബോം​ബെ​യും ഷാ​ർ​ജ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ന​ട​ന്ന ട്രി​ക്സ് മാ​നി​യ 2.0 പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Fazil Basheer is about to amaze the mind
    Similar News
    Next Story
    X