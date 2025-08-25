Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ക​ൾ പ​റ​ത്തി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യി പി​താ​വ്

    മ​ക​ൾ പ​റ​ത്തി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യി പി​താ​വ്
    ശ്രു​തി സ​തീ​ഷ് പി​താ​വ് സ​തീ​ഷ് മു​ത​ല​യി​ലി​നും അ​മ്മ ലീ​ന​ക്കു​മൊ​പ്പം 

    മ​നാ​മ: മ​ക​ൾ പ​റ​ത്തി​യ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി. ആ​ത്മ​ഹ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹാ​രി​ത ക​ണ്ട ആ ​ധ​ന്യ​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ച​ത് ക​ണ്ണൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ സ​തീ​ഷ് മു​ത​ല​യി​ലും പൈ​ല​റ്റാ​യ മ​ക​ൾ ശ്രു​തി​യു​മാ​ണ്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴി​ന് കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ട്ട ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യെ​ത്തി​യ‍താ‍യി​രു​ന്നു സ​തീ​ഷ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​തേ​വി​മാ​നം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത് മ​ക​ൾ ശ്രു​തി സ​തീ​ഷാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് കൗ​തു​കം. ‘എ​ന്നെ ഞാ​നാ​ക്കി​യ എ​നി​ക്കു​ള്ള എ​ല്ലാ പി​ന്തു​ണ​യും ത​ന്ന എ​ന്‍റെ ശ​ക്തി​യാ​യ പ​പ്പ​യു​ണ്ട് ഈ ​വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ’ എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​യി​രു​ന്നു ശ്രു​തി ത​ന്‍റെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രോ​ട് ആ ​സ​ന്തോ​ഷം അ​റി​യി​ച്ച​ത്. ആ ​മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​യ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രെ​ല്ലാം കൈ​യ​ടി​ച്ച് ആ ​മ​നോ​ഹ​ര കാ​ഴ്ച​യെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​രി​ലൊ​രാ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തി​യ അ​വ​രു​ടെ വി​ഡി​യോ​യും ഇ​ന്ന് സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ വൈ​റ​ലാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 40 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി​യാ​ണ് സ​തീ​ഷ്. ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബം വ​ള​ർ​ന്ന​തും പ​ഠി​ച്ച​തും ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ്. ശ്രു​തി​യു​ടെ 12ാം ക്ലാ​സ് വ​രെ​യു​ള്ള പ​ഠ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നീ​ടാ​ണ് ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സി​ലെ ഡെ​ൽ​റ്റ എ​യ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. വെ​റു​മൊ​രു പൈ​ല​റ്റ് മാ​ത്ര​മ​ല്ല ശ്രു​തി. ക​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ പൈ​ല​റ്റ് ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ​യും ജി.​സി.​സി​യി​ലെ​യും അ​ക്കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കു​റ​ഞ്ഞ വ​നി​താ പൈ​ല​റ്റു​കൂ​ടി​യാ​ണ​വ​ർ. ലൈ​സ​ൻ​സ് നേ​ടു​മ്പോ​ൾ ശ്രു​തി​ക്ക് 18 വ​യ​സ്സും മൂ​ന്നു​മാ​സ​വു​മാ​ണ് പ്രാ​യം. പ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള മോ​ഹം ശ്രു​തി നെ​യ്ത് തു​ട​ങ്ങി‍ത് ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് മു​ത​ലാ​ണ്. ഇ​ന്‍റ​നെ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ശേ​ഖ​രി​ച്ച് പ​ഠി​ച്ച് ശ്രു​തി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് സോ​ളോ ഫ്ലൈ​യി​ങ്ങി​ന് സ്വ​യം ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നു.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം ശ്രു​തി ചേ​ർ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡി​ലാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു കൗ​തു​കം. എ​ട്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മാ​ൻ​ഡ​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​നാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്തു. സ​ർ​വി​സി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​മാ​യി ശ്രു​തി ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യി​ലു​ണ്ട്. വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​മാ​നം പ​റ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ത്തെ യാ​ത്ര ശ്രു​തി​ക്കും ഏ​റെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് ആ ​വാ​ക്കു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പി​താ​വി​നും അ​മ്മ ലീ​ന​ക്കും സ​ഹോ​ദ​രി സ്വാ​തി​ക്കു​മൊ​പ്പ​മാ‍യി​രു​ന്നു ശ്രു​തി​യു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ കാ​ലം.

    ആ​ഗ്ര​ഹ സ​ഫ​ലീ​ക​ര​ണം എ​ന്ന പോ​ലെ ശ്രു​തി പൈ​ല​റ്റാ​യെ​ങ്കി​ലും ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ടാ​യ പി​താ​വി​ന്‍റെ പാ​ത​യാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​രി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​സ്റ്റ് ഗോ​ർ​ഡി​ലെ മു​ൻ ക​മാ​ൻ​ഡ​റും നി​ല​വി​ൽ ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യി​ലെ ത​ന്നെ പൈ​ല​റ്റു​മാ​യ ദേ​വ​രാ​ജാ​ണ് ശ്രു​തി​യു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വ്. ആ​റു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി ആ​ത്നി​യ മ​ക​ളാ​ണ്. ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്‍റെ സ​ഹോ​ദ​ര​നും ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ​യി​ലെ ത​ന്നെ പൈ​ല​റ്റാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍റെ ഭാ​ര്യ​യും ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​താ​യ​ത് ഒ​രു സ​മ്പൂ​ർ​ണ പൈ​ല​റ്റ് കു​ടും​ബ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ഒ​രു​ക്കം.

