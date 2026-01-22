Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    22 Jan 2026 9:37 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:37 AM IST

    ഫാ​റ്റ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി

    ഫാ​റ്റ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി
    ഫാ​റ്റ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ണ്ട്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് തി​രു​വ​ല്ല (ഫാ​റ്റ്) ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷം വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ ന​ട​ത്തി. ഫാ​റ്റ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ. ​റോ​ബി ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഫാ​ദ​ർ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും ക്രി​സ്മ​സ് സ​ന്ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​നി​ൽ പാ​ല​യി​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രോ​ഗ്രാം ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജെ​യിം​സ് ഫി​ലി​പ്പ് ന​ന്ദി പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​ടി​യ​റ, വ​നി​ത വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ശ്രീ​മ​തി ബി​നു ബി​ജു, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ. ​ജോ​ബി​ൻ ചെ​റി​യാ​ൻ, എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​പ്ര​സം​ഗ​വും ന​ട​ത്തി. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ബി​ജു തോ​മ​സ്, സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, രാ​ജീ​വ്, വി.​ഒ. എ​ബ്ര​ഹാം, ജോ​യി വ​ർ​ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ്ല​സ​ൻ മാ​ത്യു, വി​നു ഐ​സ​ക്, മാ​ത്യു യോ​ഹ​ന്നാ​ൻ, ജോ​സ​ഫ്, വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ, രാ​ജീ​വ്, ഷി​ജി​ൻ, നൈ​നാ​ൻ, നി​ധി​ൻ, രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, നെ​ൽ​ജി​ൻ, അ​ഡ്നാ​ൻ, ശ്രീ​മ​തി.​റി​ൻ​സി മേ​രി റോ​യ്, റ്റോ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ടീം ​ത​രം​ഗ് ബാ​ന്റി​ന്റെ സം​ഗീ​ത​നി​ശ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    Bahrain NewsNew Year's Celebrationgulf news malayalam
